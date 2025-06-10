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中研院公開量子晶片製程成果 推動台灣量子科技研發

攝影中心／ 記者劉學聖／即時報導
中研院發布成功打造由台灣自研自製的5位元超導量子電腦，今天也公開亮相，中研院關鍵議題研究中心之量子電腦專題中心執行長陳啟東說明運作原理。記者劉學聖／攝影
中研院發布成功打造由台灣自研自製的5位元超導量子電腦，今天也公開亮相，中研院關鍵議題研究中心之量子電腦專題中心執行長陳啟東說明運作原理。記者劉學聖／攝影

中央研究院今天發表量子電腦晶片製程科學研發成果，不僅成功以8吋晶圓機台製作高品質超導量子位元，也揭牌國內首座量子晶片製程研發平台與量子計算測試平台，未來將持續精進研發核心技術，帶領台灣在量子科學時代發揮關鍵角色。

今天揭牌的「量子晶片製程研發平台」(QC-Fab, Quantum Chip Fabrication Space)，為國內首座專為製造超導量子晶片所建構的8吋製程平台設施，具完善製程能力與即時檢測設備，可支援各類型超導量子位元製程的開發，以及高品質超導量子晶片與參數放大器研發。團隊也持續發展與建立三維堆疊製程技術，以打造多量子位元晶片為目標。

出席揭牌儀式的中研院長廖俊智表示，發展量子科學必須同時投入高階製程研發人力及尖端硬體設施，目前中研院在台南分院所設置的兩項重要量子設施將開放全國學研界合作使用，希望藉由資源整合與平台共享的效益，推動我國量子科技的發展，並吸引更多優秀人才投入量子關鍵領域的研究。

中研院關鍵議題研究中心之量子電腦專題中心執行長陳啟東表示，量子晶片製程控制與均勻性要求日益嚴格。我國雖在半導體晶片製程獨步全球，但半導體晶片與量子晶片的製程及需求有顯著差異，突破製程穩定度與均勻性的技術關卡為當前量子電腦面臨的關鍵挑戰，目前中研院在南部院區建置全新8吋晶圓製程研發與量子計算設施平台，達成國內量子晶片研發的重要里程碑。

中研院發布成功打造由台灣自研自製的5位元超導量子電腦，今天也公開亮相。記者劉學聖／攝影
中研院發布成功打造由台灣自研自製的5位元超導量子電腦，今天也公開亮相。記者劉學聖／攝影
中研院「量子晶片製程研發平台」(QC-Fab, Quantum Chip Fabrication Space)，為國內首座專為製造超導量子晶片所建構的8吋製程平台設施。記者劉學聖／攝影
中研院「量子晶片製程研發平台」(QC-Fab, Quantum Chip Fabrication Space)，為國內首座專為製造超導量子晶片所建構的8吋製程平台設施。記者劉學聖／攝影
目前中研院在南部院區建置全新8吋晶圓製程研發與量子計算設施平台，達成國內量子晶片研發的重要里程碑，中研院長廖俊智親自介紹。記者劉學聖／攝影
目前中研院在南部院區建置全新8吋晶圓製程研發與量子計算設施平台，達成國內量子晶片研發的重要里程碑，中研院長廖俊智親自介紹。記者劉學聖／攝影
中研院發布成功打造由台灣自研自製的5位元超導量子電腦，今天也公開亮相。記者劉學聖／攝影
中研院發布成功打造由台灣自研自製的5位元超導量子電腦，今天也公開亮相。記者劉學聖／攝影

科學 半導體 中研院

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