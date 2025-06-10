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SEMI攜手產業發起「半導體新銳獎」助台灣青年人才躍上全球舞台

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
SEMI全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸。記者余承翰／攝影
SEMI全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸。記者余承翰／攝影

SEMI（國際半導體產業協會）深知台灣人才是產業永續的根本競爭力，攜手台灣產業界與學界共同發起《SEMI半導體新銳獎（SEMI 20 Under 40 Awards）》。此獎項不僅為表彰個人，更是為台灣半導體打造挖掘、培育與連結關鍵人才的長期機制，為產業發展注入前行的動能。

SEMI全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸表示，在全球半導體產業面臨技術重組與供應鏈重塑的關鍵變局中，人才已成為決定產業競爭格局的核心戰略資源。產業競爭的關鍵，不再只是技術領先，更在於是否能夠吸引並培育下一代具備實戰能力與創新視野的人才。此次台灣產業界首度共同推動《SEMI 半導體新銳獎》，不僅是對青年人才的肯定，更是一項從產業需求出發、長期部署關鍵人才的策略布局。

他補充指出，本屆評審團由來自台積電、聯發科、日月光及半導體供應鏈等 14 家領導企業高階主管，攜手多所台灣半導體學院院長共同組成，橫跨半導體設計、製造、封裝、設備等供應鏈重要環節。這樣的陣容不僅強化遴選的代表性與專業性，更象徵整個產業對青年人才的共同期盼與長遠承諾。SEMI半導體新銳獎後續還將有更多具產業份量與國際視野的專家陸續加入，進一步強化評選的代表性與廣度。

此獎項聚焦於 40 歲以下在半導體產業中展現實踐力與成就的青年新銳，從創新能力、領導潛力、技術專業到產業貢獻四大面向進行評選。除了專注於技術創新與專利實績的候選人，也歡迎來自行銷、業務、產品管理等非技術領域的青年實踐者踴躍參與，一同展現多元人才在半導體產業中的關鍵價值。最終將從眾多報名者中遴選具代表性的「SEMI 20 Under 40」新銳人物，不僅有人已在業界嶄露鋒芒，也有人正默默耕耘、蓄勢待發。SEMI期盼透過這份肯定，讓更多年輕人看見自己的可能。

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