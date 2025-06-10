SEMI攜手產業發起「半導體新銳獎」助台灣青年人才躍上全球舞台
SEMI（國際半導體產業協會）深知台灣人才是產業永續的根本競爭力，攜手台灣產業界與學界共同發起《SEMI半導體新銳獎（SEMI 20 Under 40 Awards）》。此獎項不僅為表彰個人，更是為台灣半導體打造挖掘、培育與連結關鍵人才的長期機制，為產業發展注入前行的動能。
SEMI全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸表示，在全球半導體產業面臨技術重組與供應鏈重塑的關鍵變局中，人才已成為決定產業競爭格局的核心戰略資源。產業競爭的關鍵，不再只是技術領先，更在於是否能夠吸引並培育下一代具備實戰能力與創新視野的人才。此次台灣產業界首度共同推動《SEMI 半導體新銳獎》，不僅是對青年人才的肯定，更是一項從產業需求出發、長期部署關鍵人才的策略布局。
他補充指出，本屆評審團由來自台積電、聯發科、日月光及半導體供應鏈等 14 家領導企業高階主管，攜手多所台灣半導體學院院長共同組成，橫跨半導體設計、製造、封裝、設備等供應鏈重要環節。這樣的陣容不僅強化遴選的代表性與專業性，更象徵整個產業對青年人才的共同期盼與長遠承諾。SEMI半導體新銳獎後續還將有更多具產業份量與國際視野的專家陸續加入，進一步強化評選的代表性與廣度。
此獎項聚焦於 40 歲以下在半導體產業中展現實踐力與成就的青年新銳，從創新能力、領導潛力、技術專業到產業貢獻四大面向進行評選。除了專注於技術創新與專利實績的候選人，也歡迎來自行銷、業務、產品管理等非技術領域的青年實踐者踴躍參與，一同展現多元人才在半導體產業中的關鍵價值。最終將從眾多報名者中遴選具代表性的「SEMI 20 Under 40」新銳人物，不僅有人已在業界嶄露鋒芒，也有人正默默耕耘、蓄勢待發。SEMI期盼透過這份肯定，讓更多年輕人看見自己的可能。
📌 數位新聞這裡看！
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢甩開悠遊卡？北捷10月開放多元支付閘門 1招真能用iPhone快速模式嗶進站
📢 手機壞掉不能換SIM卡？NCC疑新規定「90天2次」 他傻眼曝倒霉時間軸
📢 Switch 2完整拆解！Joy-Con 2控制器仍會遇上飄移問題
📢 TORRAS COOLiFY Cyber、COOLiFY 2S AI頸掛空調開箱！實測戶外超涼 還能解落枕
📢 他逛光華商場驚覺變無聊又被盤！過來人羞曝「朝聖攻略」：好吃又好玩
📢 iPhone 17改名iPhone 2025？他搖頭揭背後「藏大招」 賺錢金頭腦原理曝
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言