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台積電5月營收雖月減8.3% 仍站穩3200億元之上

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
台積電將在德國慕尼黑設立一個晶片設計中心。（路透）
台積電將在德國慕尼黑設立一個晶片設計中心。（路透）

晶圓代工龍頭台積電今 (10) 日公布5月合併營收億元3205.16億元，月減8.3%，但仍比去年同期成長39.6%；累計前五月合併營收1兆5093.37億元，年增42.6%。

合併台積電4月及5月合併營收達6700.83億元，已達財測下限目標72.6%，預料加計本月營收應可順利達成財測目標。

台積電今日股價延續昨天站穩千元的多頭態勢，開高走高，盤中一度來到1050元高點、大漲45元 ，漲幅逾4%，由於本周四（12日）每股除息4.5元，在法人重拾AI（人工智慧）族群投資信心，一般預料填息機率高。台積電今日收盤價1045元 ，大漲40元。

台積電稍早公布第2季營收預測，預期受惠3奈米、5 奈米需求強勁，美元營收估達284-292億美元，季增中位數約13%，年增中位數約38%，以美元兌新台幣32.5元推算，第2季營收為新台幣9230-9490億元，季增10%到13%，年增37%到41%，毛利率57%到59%，營益率47%到49%。

從台積電第2季匯率預估基準來看，第2季遭致匯兌損失金額應不輕。不過台積電董事長魏哲家在主持股東會時強調，台積電來自AI客戶訂單非常強勁，儘管有匯率和關稅等地緣變數無法掌控，但公司仍看好今年全年營收年增幅可達20中位數（約24%到26%），獲利也可望再創新高。

營收 台積電

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