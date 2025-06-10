快訊

國慶煙火首登南投 地點敲定在貓羅溪畔…恐面臨一大挑戰

終於等到了！好市多全新結帳模式將上路 會員狂讚：超方便

MLB／白襪官網終現「台灣日」資訊 進場贈品T恤設計曝光

搶搭AI列車 家登今年前5月營收年增14%、下半年出貨量能更高

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
家登期待今年營收和獲利再創高。圖為家登董事長邱銘乾（左二）以及經營團隊。本報系資料照片
家登期待今年營收和獲利再創高。圖為家登董事長邱銘乾（左二）以及經營團隊。本報系資料照片

晶圓傳載解決方案大廠家登精密（3680）於今天公布2025年5月合併營收為5.84億元，比前一月微增0.8%、年增4%；累計今年前5月營收約28.7億元，年增14%。公司看好本季產品穩定出貨，配合大客戶先進製程晶圓載具需求攀升，各項晶圓載具暨光罩載具產品線挹注穩定動能，下半年出貨動能更高於上半年。

依據目前產業分析報告，AI前景熱潮可期，終端伺服器出貨量未來將放量上升，從客戶端AI資本支出及2026 CoWoS需求上揚將帶動整體供應鏈的出貨量。家登全系列CoWoS、CoPoS載具客戶組合廣泛，依據全球客戶不同需求推出相應解決方案並積極驗證中，涵蓋美、中、日、台大客戶，目標於下半年至明年初完成客戶端驗證，搭配客戶先進封裝製程推進時程供貨。雖然全球關稅及匯率尚存不確定性，但最終將回歸產業前景及公司基本面，家登具備明確的產品優勢及市場定位，未來持續聚焦在產能擴充及良率精進，營運穩定會為家登帶來長期的訂單優勢，將國際風險降至最低。

家登表示，大中華客戶為突破國際貿易戰爭限制，深耕在地自主半導體技術多年，目標創造自主完整半導體供應鏈，降低對外國技術的依賴，促使2022年以來，大中華半導體廠遍地開花，並在政府強勁的支持下加速發展，創造驚人需求。家登擅於與客戶共同開發，以緊密的客戶夥伴關係替客戶提供完整解決方案，協助客戶推進製程、提升良率，再加上昆山廠、重慶廠可以滿足客戶並提供零時差的在地供貨需求，家登下半年成長可期。

晶圓 家登 半導體

延伸閱讀

旺矽5月營收月增24% 兩利多添動能

台積電市占67.6%創新高 狂碾二哥三星近60個百分點

先進IC測試的結構性質變

台積電股東會登場 魏哲家：今年是穩定成長的一年 先進製程占比續揚

相關新聞

台積電5月營收雖月減8.3% 仍站穩3200億元之上

晶圓代工龍頭台積電今 (10) 日公布5月合併營收億元3205.16億元，月減8.3%，但仍比去年同期成長39.6%；累...

中研院公開量子晶片製程成果 推動台灣量子科技研發

中央研究院今天發表量子電腦晶片製程科學研發成果，不僅成功以8吋晶圓機台製作高品質超導量子位元，也揭牌國內首座量子晶片製程...

SEMI攜手產業發起「半導體新銳獎」助台灣青年人才躍上全球舞台

SEMI（國際半導體產業協會）深知台灣人才是產業永續的根本競爭力，攜手台灣產業界與學界共同發起《SEMI半導體新銳獎（S...

搶搭AI列車 家登今年前5月營收年增14%、下半年出貨量能更高

晶圓傳載解決方案大廠家登精密（3680）於今天公布2025年5月合併營收為5.84億元，比前一月微增0.8%、年增4%；...

汎銓股東會通過配息1元 布局AI、矽光子商機可期

材料分析大廠汎銓（6830）今天召開股東常會，經全體股東出席率達56.97％支持，會中承認並通過2024年度營業報告書、...

汎銓股東會／拍板所有議案、通過配息1元 連四年配發率超過七成

汎銓（6830）10日召開2025年股東常會，經全體股東出席率達56.97％支持，會中承認並通過2024年度營業報告書、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。