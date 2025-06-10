快訊

國慶煙火首登南投 地點敲定在貓羅溪畔…恐面臨一大挑戰

終於等到了！好市多全新結帳模式將上路 會員狂讚：超方便

MLB／白襪官網終現「台灣日」資訊 進場贈品T恤設計曝光

汎銓股東會通過配息1元 布局AI、矽光子商機可期

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
汎銓董事長柳紀綸展示該公司為AI大客戶打造的矽光子「光損偵測裝置」和CPO測試設備，承接大客戶衝刺CPO業務需求。 記者簡永祥／攝影
汎銓董事長柳紀綸展示該公司為AI大客戶打造的矽光子「光損偵測裝置」和CPO測試設備，承接大客戶衝刺CPO業務需求。 記者簡永祥／攝影

材料分析大廠汎銓（6830）今天召開股東常會，經全體股東出席率達56.97％支持，會中承認並通過2024年度營業報告書、決算表冊案等各項討論事項，並通過2024年配發每股1元現金股利，配發率達74.63％，連續4年現金股利配發率超過7成，以期將公司經營成果回饋全體股東共享。

汎銓在營運報告指出，公司近年積極布局AI晶片、矽光子測試分析商機，隨半導體相關客戶加大資本支出，以增強技術研發實力，帶動汎銓於AI晶片、矽光子測試分析委案量保持成長態勢。

汎銓看準「埃米世代製程材料分析」、「矽光子測試及光衰漏光斷光分析」、「AI客戶專區」三大業務動能，將是2025年下半年起驅動公司營運新動能，再加上汎銓擴大美國、深圳、日本營運據點，並預計下半年將陸續創造營運貢獻，不僅展現汎銓在半導體檢測分析技術領先地位，致力成為客戶在先進製程、先進封裝等技術研發之重要合作夥伴，進一步擴大在全球半導體市場中之影響力，開闢汎銓未來營運迎來良好成長前景。

汎銓也是目前台廠中率先完成美國布局的材料分析廠，看好美國積極提升AI晶片及基礎建設，帶動相關晶片、設備和材料大廠積極開發新產品，營運動能自7月起發酵，未來可望成為推升營收穩健動能。至於日本和大陸也將陸續在7月和8月相繼接棒，配合台灣AI客戶專區規模再擴大，下半年營運爆發可期。

晶片 AI

延伸閱讀

汎銓股東會／拍板所有議案、通過配息1元 連四年配發率超過七成

美中貿易談判續談至第二天 美方願放寬部分出口管制、輝達H20晶片除外

台股偏多 電子、金融雙主流…法人：大盤有機會攻22,000點

泰谷跨足先進半導體

相關新聞

台積電5月營收雖月減8.3% 仍站穩3200億元之上

晶圓代工龍頭台積電今 (10) 日公布5月合併營收億元3205.16億元，月減8.3%，但仍比去年同期成長39.6%；累...

中研院公開量子晶片製程成果 推動台灣量子科技研發

中央研究院今天發表量子電腦晶片製程科學研發成果，不僅成功以8吋晶圓機台製作高品質超導量子位元，也揭牌國內首座量子晶片製程...

SEMI攜手產業發起「半導體新銳獎」助台灣青年人才躍上全球舞台

SEMI（國際半導體產業協會）深知台灣人才是產業永續的根本競爭力，攜手台灣產業界與學界共同發起《SEMI半導體新銳獎（S...

搶搭AI列車 家登今年前5月營收年增14%、下半年出貨量能更高

晶圓傳載解決方案大廠家登精密（3680）於今天公布2025年5月合併營收為5.84億元，比前一月微增0.8%、年增4%；...

汎銓股東會通過配息1元 布局AI、矽光子商機可期

材料分析大廠汎銓（6830）今天召開股東常會，經全體股東出席率達56.97％支持，會中承認並通過2024年度營業報告書、...

汎銓股東會／拍板所有議案、通過配息1元 連四年配發率超過七成

汎銓（6830）10日召開2025年股東常會，經全體股東出席率達56.97％支持，會中承認並通過2024年度營業報告書、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。