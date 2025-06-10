汎銓股東會通過配息1元 布局AI、矽光子商機可期

材料分析大廠汎銓（6830）今天召開股東常會，經全體股東出席率達56.97％支持，會中承認並通過2024年度營業報告書、決算表冊案等各項討論事項，並通過2024年配發每股1元現金股利，配發率達74.63％，連續4年現金股利配發率超過7成，以期將公司經營成果回饋全體股東共享。

汎銓在營運報告指出，公司近年積極布局AI晶片、矽光子測試分析商機，隨半導體相關客戶加大資本支出，以增強技術研發實力，帶動汎銓於AI晶片、矽光子測試分析委案量保持成長態勢。

汎銓看準「埃米世代製程材料分析」、「矽光子測試及光衰漏光斷光分析」、「AI客戶專區」三大業務動能，將是2025年下半年起驅動公司營運新動能，再加上汎銓擴大美國、深圳、日本營運據點，並預計下半年將陸續創造營運貢獻，不僅展現汎銓在半導體檢測分析技術領先地位，致力成為客戶在先進製程、先進封裝等技術研發之重要合作夥伴，進一步擴大在全球半導體市場中之影響力，開闢汎銓未來營運迎來良好成長前景。

汎銓也是目前台廠中率先完成美國布局的材料分析廠，看好美國積極提升AI晶片及基礎建設，帶動相關晶片、設備和材料大廠積極開發新產品，營運動能自7月起發酵，未來可望成為推升營收穩健動能。至於日本和大陸也將陸續在7月和8月相繼接棒，配合台灣AI客戶專區規模再擴大，下半年營運爆發可期。