汎銓股東會通過配息1元 布局AI、矽光子商機可期
材料分析大廠汎銓（6830）今天召開股東常會，經全體股東出席率達56.97％支持，會中承認並通過2024年度營業報告書、決算表冊案等各項討論事項，並通過2024年配發每股1元現金股利，配發率達74.63％，連續4年現金股利配發率超過7成，以期將公司經營成果回饋全體股東共享。
汎銓在營運報告指出，公司近年積極布局AI晶片、矽光子測試分析商機，隨半導體相關客戶加大資本支出，以增強技術研發實力，帶動汎銓於AI晶片、矽光子測試分析委案量保持成長態勢。
汎銓看準「埃米世代製程材料分析」、「矽光子測試及光衰漏光斷光分析」、「AI客戶專區」三大業務動能，將是2025年下半年起驅動公司營運新動能，再加上汎銓擴大美國、深圳、日本營運據點，並預計下半年將陸續創造營運貢獻，不僅展現汎銓在半導體檢測分析技術領先地位，致力成為客戶在先進製程、先進封裝等技術研發之重要合作夥伴，進一步擴大在全球半導體市場中之影響力，開闢汎銓未來營運迎來良好成長前景。
汎銓也是目前台廠中率先完成美國布局的材料分析廠，看好美國積極提升AI晶片及基礎建設，帶動相關晶片、設備和材料大廠積極開發新產品，營運動能自7月起發酵，未來可望成為推升營收穩健動能。至於日本和大陸也將陸續在7月和8月相繼接棒，配合台灣AI客戶專區規模再擴大，下半年營運爆發可期。
📌 數位新聞這裡看！
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢甩開悠遊卡？北捷10月開放多元支付閘門 1招真能用iPhone快速模式嗶進站
📢 手機壞掉不能換SIM卡？NCC疑新規定「90天2次」 他傻眼曝倒霉時間軸
📢 Switch 2完整拆解！Joy-Con 2控制器仍會遇上飄移問題
📢 TORRAS COOLiFY Cyber、COOLiFY 2S AI頸掛空調開箱！實測戶外超涼 還能解落枕
📢 他逛光華商場驚覺變無聊又被盤！過來人羞曝「朝聖攻略」：好吃又好玩
📢 iPhone 17改名iPhone 2025？他搖頭揭背後「藏大招」 賺錢金頭腦原理曝
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言