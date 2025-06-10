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汎銓股東會／拍板所有議案、通過配息1元 連四年配發率超過七成

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導
汎銓股東會拍板所有議案。圖／公司提供
汎銓股東會拍板所有議案。圖／公司提供

汎銓（6830）10日召開2025年股東常會，經全體股東出席率達56.97％支持，會中承認並通過2024年度營業報告書、決算表冊案等各項討論事項，並通過2024年配發每股1元現金股利，配發率達74.63％，已連續四年現金股利配發率超過七成，以期將公司經營成果回饋全體股東共享。

汎銓強調，積極搶攻AI晶片、矽光子測試分析商機，隨著半導體相關客戶加大資本支出，以增強技術研發實力，帶動汎銓於AI晶片、矽光子測試分析委案量保持成長態勢。汎銓看準「埃米世代製程材料分析」、「矽光子測試及光衰漏光斷光分析」、「AI客戶專區」三大業務動能將是2025年下半年起驅動公司營運新動能，再加上汎銓擴大布局美國、深圳、日本營運據點，並預計下半年將陸續創造營運貢獻，不僅展現汎銓在半導體檢測分析技術領先地位，致力成為客戶在先進製程、先進封裝等技術研發之重要合作夥伴，進一步擴大在全球半導體市場中之影響力，開闢汎銓未來營運迎來良好成長前景。

股東 半導體

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