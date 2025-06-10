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微星股東會／董座徐祥：新一代電競產品推出 營運下半年優於上半年

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北即時報導
微星股東會由董事長徐祥（前排中）主持。微星／提供
微星股東會由董事長徐祥（前排中）主持。微星／提供

微星（2377）10日召開股東會，董事長徐祥表示，下半年將優於上半年，主要是因為新一代顯卡、桌機、筆電等產品推出，新品滲透需要三到六個月的轉換期，預期9月以後整體產品線，將以新產品為主，有望進一步推升電競業務持續成長。

他說，新產品如輝達（NVIDIA）RTX 5080、5090顯示卡自1月底開始少量出貨，5070則在2月 、3月底陸續上市，桌機新品到3、4月才有大規模出貨；筆電新品也有所延後，直到4月才有首批出貨，預期5、6月將逐漸放量。預期新品滲透需要三到六個月的轉換期，9月以後整體產品線將以新產品為主，加上主力市場歐美下半年也進入旺季，有望進一步推升電競業務。

針對關稅戰？徐祥指出，微星的板卡部分以桃園廠為主要生產基地，目前有八條SMT產線；其他產品線在越南、泰國有合作廠商支應。伺服器方面，目前以台灣出貨為主，未來美國廠的自製比例約可達六成，剩餘部分將由配合廠商外包。

美國加州廠進度，他說，該廠房為既有設施，目前正進行改裝，預計第3季可投入使用，初期以倉儲為主，後續會視美國政策進一步規劃SMT生產線。該廠產能主要支援當地伺服器、桌上型電腦與電競產品的在地組裝，支援在地生產的趨勢。

今年資本支出？徐祥指出，今年規模將高於去年，主要來自美國廠與新建的桃園廠，以及歐洲擴增倉儲設施等。桃園新廠目前進行基礎土建工程，預計明年資本支出將進一步增加。

電競 美國

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