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微星股東會／董座徐祥：電競掌機CLAW供不應求 下半年樂觀成長

經濟日報／ 王郁倫/台北即時報導
今年遊戲機新品變多，微星的電競掌機CLAW已經是第三代產品，前兩代為Intel平台，第三代則採用AMD平台，銷售口碑好，傳出供不應求。微星提供
今年遊戲機新品變多，微星的電競掌機CLAW已經是第三代產品，前兩代為Intel平台，第三代則採用AMD平台，銷售口碑好，傳出供不應求。微星提供

電競品牌微星科技（2377）董事長徐祥10日指出，第三款電競掌機Claw熱賣超過預期，本季顯示卡及筆電新品開始放量，下半年歐美旺季將至，尤其是9月之後對電競新品會有大量需求，下半年比上半年樂觀。微星北美跟歐洲廠預計Q3啟用，加州廠將100%滿足美國伺服器跟桌上電腦需求。

微星10日召開股東常會，由於顯示卡、筆電、AI伺服器新品（L10及L11）都陸續在5月之後開始大量出貨，徐祥指出，新舊產品轉換預計3~6個月時間，下半年開始，尤其9月以後會以新產品為主，加上微星歐美業務比例高達5~6成，下半年預估在電競業務上會有比較大的需求出現，他預估「微星下半年營運狀況會比上半年好」。

因應美國關稅變數，徐祥會後受訪指出，公司有四大對策因應，首先是多元生產據點，除大陸兩座工廠，台灣桃園新廠也在興建，另外在越南跟泰國有生產基地，加州新廠跟歐洲新廠也在興建中，預計Q3完工啟用，其次是在7月9日新關稅宣布前儘量提前針對沒缺貨的產品備貨建立庫存，第三是制訂多套模擬計畫，因應不同關稅結果做多元產地準備。

徐祥指出，北美市場首季起就參考同業做法，反映台灣生產成本調整售價，第2季度價格反應成本調整動作會持續。

微星市場業務超過3成來自歐洲市場，另超過2成來自北美市場，因應關稅問題，微星也加速多元製造準備，目前桃園廠將作為板卡及筆電的生產基地，共有8條SMT生產線，但現在是租的，桃園新廠整地中，2026年支出會增加，將成為微星第二生產基地，還會有AIOT及伺服器研發能量。

徐祥指出，由於微星在美國電競業務表現很好，在美當地組裝桌上型電腦及伺服器是趨勢，故計畫100%在美組裝，加州廠第3季度完工啟用，屆時會60%桌上型電腦需求在廠內生產，40%委外生產保持彈性，另AI伺服器部分100%廠內組裝。

越南廠則以板卡製造及筆電組裝為主。泰國也為筆電組裝廠。

今年AI伺服器晶片供不應求，連帶排擠顯示晶片供應，NVIDIA的5000系列高階繪圖晶片從去年第4季遞延至今年1月開始出貨，2～3月主流顯示卡9060及9070才逐步放量，新平台筆電則4～5月才小量出貨，5~6月進入大量，受到NVIDIA全力衝刺AI伺服器業務影響，電競供應鏈的新品計畫都被延後，徐祥表示，首季因新品推遲上市，業績表現對股東很抱歉，但現在新品一出貨就賣光光，故持續保持動態性調整，因應關稅建立庫存，下半年旺季表現則需看NVIDIA供貨狀況。

徐祥指出，微星AI伺服器研發1.5~2年，目前已經取得NVIDIA認證，下半年L10~11出貨動能將放大，加上電競顯示卡及電競筆電新品效應，下半年將比上半年樂觀。

微星2025及2026年資本支出持續放大，今年是美國跟歐洲廠資本支出，2026年則以桃園廠支出成長較大，另外去年研發人力追加200人，伺服器研發投資支出增加10億元，去年為促進銷售及出清舊產品線提供通路商折讓補貼也提高5億元費用，最差的狀況已在2024年第4季度至今年首季結束，第2季度會比首季好許多。

微星股東會順利召開，董事長徐祥表示電競掌機CLAW熱賣，直呼備料太保守，供不應求。記者王郁倫攝影
微星股東會順利召開，董事長徐祥表示電競掌機CLAW熱賣，直呼備料太保守，供不應求。記者王郁倫攝影
微星董事長徐祥在股東常會說明去年歐美清庫存導致費用增加，今年4月起顯示卡跟筆電新品陸續放量，營收回升至200億元以上，下半年會比上半年樂觀，尤其是9月之後會以新品為主力。記者王郁倫攝影
微星董事長徐祥在股東常會說明去年歐美清庫存導致費用增加，今年4月起顯示卡跟筆電新品陸續放量，營收回升至200億元以上，下半年會比上半年樂觀，尤其是9月之後會以新品為主力。記者王郁倫攝影

電競筆電 微星 伺服器

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