技嘉股東會／董座葉培城：上半年優於預期 下半年審慎樂觀
技嘉（2376）10日舉行股東會，董事長葉培城表示，上半年營運表現優於預期，對下半年仍持審慎樂觀的看法，5月營收創新高，雖然有部分急單效應，但急單主要是來自因應關稅的美國市場，其他地方包括歐洲與亞洲等地的人工智慧（AI）伺服器市場，將在下半年進入出貨旺季，因此，仍審慎樂觀看待下半年的業績表現。
針對下半年展望，葉培城認為，全球景氣面臨挑戰，但AI伺服器與板卡是高單價、高附加價值產品，仍將挹注動能，加上美國新組裝線導入，有望進一步強化區域供應鏈韌性，搶占CSP與企業客戶訂單。美國市場觀望情緒雖存在，但只要關稅未出現重大變數，下半年應可穩步推進。
針對匯率波動，葉培城坦言，台幣5月升值造成一定壓力，特別是該公司仍有庫存產品是以舊匯率成本計算，若出貨時遭遇升值，會直接影響毛利率與營業利益。
消費性市場方面，他說，歐洲目前處於淡季階段，中國大陸則因618購物節銷售動能穩定，雖整體中國大陸景氣不如預期，但對科技產業的衝擊相對較小。技嘉擁有良好的應變能力，若關稅沒有出現極端升幅，該公司將可穩定運行，持續擴大市占率。
葉培城強調，5月業績表現優於預期，即便受到部分提前拉貨現象影響，主要也集中在美國地區，其他區域市場不受影響，該公司將設法彌補調整，維持全年穩健成長目標不變。雖外部環境變數不少，但產業基本面與產品優勢仍具競爭力，「不會讓股東失望」。
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