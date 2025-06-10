快訊

夏至禁忌曝光！開運要拜土地公…命理師曝「1職業」有拜有業績

零公里二手車暴增 陸汽車業的「恒大」快要爆了？

史哲將掌高鐵內部「皮皮挫」 賀陳旦：交通專業非重要

技嘉股東會／董座葉培城：上半年優於預期 下半年審慎樂觀

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北即時報導
技嘉董事長葉培城。記者蕭君暉／攝影
技嘉董事長葉培城。記者蕭君暉／攝影

技嘉（2376）10日舉行股東會，董事長葉培城表示，上半年營運表現優於預期，對下半年仍持審慎樂觀的看法，5月營收創新高，雖然有部分急單效應，但急單主要是來自因應關稅美國市場，其他地方包括歐洲與亞洲等地的人工智慧（AI）伺服器市場，將在下半年進入出貨旺季，因此，仍審慎樂觀看待下半年的業績表現。

針對下半年展望，葉培城認為，全球景氣面臨挑戰，但AI伺服器與板卡是高單價、高附加價值產品，仍將挹注動能，加上美國新組裝線導入，有望進一步強化區域供應鏈韌性，搶占CSP與企業客戶訂單。美國市場觀望情緒雖存在，但只要關稅未出現重大變數，下半年應可穩步推進。

針對匯率波動，葉培城坦言，台幣5月升值造成一定壓力，特別是該公司仍有庫存產品是以舊匯率成本計算，若出貨時遭遇升值，會直接影響毛利率與營業利益。

消費性市場方面，他說，歐洲目前處於淡季階段，中國大陸則因618購物節銷售動能穩定，雖整體中國大陸景氣不如預期，但對科技產業的衝擊相對較小。技嘉擁有良好的應變能力，若關稅沒有出現極端升幅，該公司將可穩定運行，持續擴大市占率。

葉培城強調，5月業績表現優於預期，即便受到部分提前拉貨現象影響，主要也集中在美國地區，其他區域市場不受影響，該公司將設法彌補調整，維持全年穩健成長目標不變。雖外部環境變數不少，但產業基本面與產品優勢仍具競爭力，「不會讓股東失望」。

關稅 美國

延伸閱讀

股價重返年初起點 低波動股債組合迎戰關稅震盪

和大股東會／董事長沈國榮：匯率衝擊比關稅大

投資人尋求從美國以外進行多元化投資 日股是成熟股市不二選擇

日GDP萎縮 日銀立場更謹慎

相關新聞

汎銓股東會通過配息1元 布局AI、矽光子商機可期

材料分析大廠汎銓（6830）今天召開股東常會，經全體股東出席率達56.97％支持，會中承認並通過2024年度營業報告書、...

汎銓股東會／拍板所有議案、通過配息1元 連四年配發率超過七成

汎銓（6830）10日召開2025年股東常會，經全體股東出席率達56.97％支持，會中承認並通過2024年度營業報告書、...

微星股東會／董座徐祥：新一代電競產品推出 營運下半年優於上半年

微星（2377）10日召開股東會，董事長徐祥表示，下半年將優於上半年，主要是因為新一代顯卡、桌機、筆電等產品推出，新品滲...

技嘉股東會／董座葉培城：上半年優於預期 下半年審慎樂觀

技嘉（2376）10日舉行股東會，董事長葉培城表示，上半年營運表現優於預期，對下半年仍持審慎樂觀的看法，5月營收創新高，...

影／漢唐股東會 董座李惠文攜新任總經理賴志明出席

漢唐股東會上午舉行，會議由董事長李惠文主持、帶領新任總經理賴志明、與董事、股東們進行股東會，董事長李惠文在會後受訪表示，...

家碩營收／5月1.28億元 美日地區訂單能見度提高

家登旗下家碩（6953）今公告114年5月營收1.28億元，月增加26.7%。家碩114年第一季財報合併營收約為2.47...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。