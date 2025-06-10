志聖攜手均豪均華等供應鏈 啟動1+N碳管理示範團隊

志聖工業（2467）10日宣布正式參與經濟部產業發展署本年度推動之「製造部門淨零轉型推動計畫1+N碳管理示範團隊，攜手聯盟夥伴均豪（5443）與均華（6640）與等多家關鍵供應鏈企業，整合上下游資源導入深度節能與碳管理技術，積極響應2050淨零排放國家目標，亦為製造業落實能源轉型樹立實證範例。

「供應鏈協作」推動產業節能治理

志聖工業本次以領頭廠商角色整合聯盟成員與供應鏈夥伴，包括均豪精密、均華精密、協廷精密、芊泓、宏明發、豐功電機、模冠科技及帷勝工業等，涵蓋半導體設備、精密零組件、電子製造等產業鏈價值節點，共同導入ISO 14064-1組織碳盤查、ISO 14067產品碳足跡盤查與查證、GHG Protocol以及SBTi科學減碳目標，建立完整的碳與能雙軸管理機制。此次計畫由全星國際顧問公司輔導並後續規劃導入綠能解方，支援志聖工業與均豪、均華及供應鏈成員強化再生能源使用，對標台積電供應鏈2030年減碳與RE100綠電使用目標，加速整體供應網朝向永續轉型。

對標客戶減碳標準 以聯盟形式成為半導體設備供應鏈節能模範

志聖工業作為半導體龍頭廠優良供應商之一，深刻理解國際領導品牌對節能減碳的高標準要求。面對半導體龍頭廠設定的2030年減碳協議與RE100綠電導入承諾，志聖不僅積極配合政府政策做廠區能源管理，更主動對標半導體龍頭廠供應鏈管理標準，在節能策略、碳數據透明化與供應鏈合作機制上全面升級。未來也將依循半導體龍頭廠供應鏈ESG評鑑機制，建立符合其要求的能源績效監控、再生能源採購與製程優化方案，強化自身於全球永續供應網中的競爭力。

深度節能政策接軌 布局智能能源治理未來

呼應政府強化產業節能治理之方向，志聖工業在本次計畫中特別強化能源資料監控與管理數位化，未來將導入雲端能源監控平台，實現設備、製程與場域的即時用電可視化。透過跨部門數據整合與能源熱點鑑別，進一步優化空壓、空調、照明、馬達等高耗能系統之運轉效率，亦將結合深度節能與綠電採購策略，全面推動智慧化節能治理。

未來，志聖工業預計以此次示範計畫為基礎，擴大實施能源基線建置、能源績效指標管理（EnPI），並導入ISO 50001能源管理系統，以達成能源密集度降低與電力使用優化目標，同時培養能源管理專業團隊，建構製造業節能轉型的中長期戰略平台。

預期效益與節能創新成果

本計畫預估全年節電可達210萬度電，等同減少約1,002公噸CO₂e碳排放，帶動超過2,100萬元民間節能投資動能，同步新增18個綠領節能與碳管理就業機會。

此外，志聖工業與聯盟夥伴均豪、均華等供應鏈成員將完成ISO 14064-1與14067之第三方查證，強化國際永續合規能力，以因應歐盟CBAM、美國《綠色晶片法案》等碳規範趨勢，提升全球市場准入與競爭力。

產業協作擴散 深化永續治理根基

本計畫不僅著重技術導入與績效產出，更強調永續知識落地與供應鏈共享。透過辦理深度節能與碳管理講習、規劃SBTi減碳路徑與供應鏈平衡計分卡制度，逐步建立跨企業永續治理文化與共享平台，擴散節能治理至整體產業鏈。

志聖工業總經理梁又文表示：「深度節能是企業邁向淨零的核心策略，志聖將持續透過數位化、制度化與人才化的方式推動節能減碳行動，成為政府淨零轉型政策與客戶節能標準接軌的堅實合作夥伴。」