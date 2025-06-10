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影／漢唐股東會 董座李惠文攜新任總經理賴志明出席

攝影中心／ 記者陳正興／新北採訪即時報導
漢唐股東會上午舉行，會議由董事長李惠文主持。記者陳正興／攝影
漢唐股東會上午舉行，會議由董事長李惠文主持。記者陳正興／攝影

漢唐股東會上午舉行，會議由董事長李惠文主持、帶領新任總經理賴志明、與董事、股東們進行股東會，董事長李惠文在會後受訪表示，第一季季報出爐，看起來公司到五月、六月營收都是成長的，獲利部分跟同期比較是有往上的，至於往後到年底不做預測，但根據接案量來看，是樂觀的。

漢唐股東會上午舉行，會議由董事長李惠文（左）主持、新任總經理賴志明（右）、董事、股東們進行會議。記者陳正興／攝影
漢唐股東會上午舉行，會議由董事長李惠文（左）主持、新任總經理賴志明（右）、董事、股東們進行會議。記者陳正興／攝影

董事長 股東會 六月

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