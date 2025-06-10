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Google宣布投資300萬美元 改善頭前溪水質

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

Google 10日宣布在台灣新的環境保護投資計畫。Google 亞太區資料中心公共事務經理尤傑正表示，Google管理水資源的策略不只顧及自己的用水，也積極投入改善營運據點所在地集水區的環境。為了實踐這個目標，與新竹市政府及環境部展開合作，今天宣布投資 300 萬美元以協助改善新竹市的水質。

這項計畫將提升頭前溪的水質與水量，強化河川的相互連結系統，同時促進集水區的整體健全和韌性。此外，這項計畫也將減少跨流域引水的需求，進一步強化包括彰化縣等台灣其他地區的水資源安全。

新竹市西側沿海地段的供水常因季節變化而不穩定，加上工業用水需求龐大，時常需要透過複雜的跨流域引水來穩定供水，這對廣泛區域的水資源安全造成影響。

Google在頭前溪流域內受到民生污水嚴重污染的溪埔子排水區，資助一座「礫間接觸氧化處理」（Gravel Contact Oxidation Process, GCOP）的設施建置，預計在十年內每年處理超過4.5億加侖（約170 萬公噸） 的水量，相當於近1.7萬名台灣民眾的年度生活用水 。

礫間接觸氧化處理是一種生態處理系統，利用礫石作為過濾介質來去除水中的污染物。礫石有助於生物膜的生成，可以分解污染物，有效改善水質。這個工法不僅能為水生棲地帶來益處、改善休憩用水品質，更能減少民眾接觸有害病原體的機會、維護公共衛生。

這項計畫將提升頭前溪的水質與水量，強化河川的相互連結系統，同時促進集水區的整體健全和韌性。此外，這項計畫也將減少跨流域引水的需求，進一步強化包括彰化縣等台灣其他地區的水資源安全。

水資源 Google

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