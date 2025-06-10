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家碩營收／5月1.28億元 美日地區訂單能見度提高

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導
家碩總經理詹印豐。記者尹慧中攝影
家碩總經理詹印豐。記者尹慧中攝影

家登旗下家碩（6953）今公告114年5月營收1.28億元，月增加26.7%。家碩114年第一季財報合併營收約為2.47億元，單季每股稅後純益1.53元，本業營收獲利表現穩健，接單狀況樂觀成長。

家碩科技主要專注於半導體微影製程中包括光罩清洗、交換、儲存、管理等光罩傳載自動化設備，主要應用於EUV光罩及高階製程之光罩傳載自動化技術解決方案。延續半導體智慧製造趨勢，家碩科技持續發展自動化傳載設備應用，以滿足客戶在光罩自動化攀升的需求。

家碩科技表示，受惠AI推動先進製程需求暢旺，市場上對於智慧光學檢測的技術服務需求增加，公司於114年5月成立「智慧光學創新中心」加速發展AI在光學檢測上的應用，推動AOI與AI深度整合，打造更適應的自動化檢測設備。公司已將此技術已導入至EUV POD表面檢驗、高階光罩缺陷檢測應用，透過AI學習可對於製程上多樣的缺陷進行分類與分析。公司表示，期待透過不斷創新與可靠的智慧檢測技術，能為客戶產線提高生產效率帶來價值，共創智慧製造之未來。

家碩科技表示，進入第二季之後，各地區客戶出貨動能提高。今年也持續投入海外市場佈局與耕耘，近期在美、日地區訂單能見度提高，家碩亦同步與客戶偕同開發光罩、晶圓、後段封裝新產品應用，以穩健營運及創新技術為公司注入營收動能。

營收 光罩

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