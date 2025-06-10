東研信超期待美 FCC 對陸檢測實驗室禁令轉單

專業電子檢測廠商東研信超（6840）指出，針對日前美國FCC禁止部分中資實驗室測試在美國使用電子設備，並不能出具FCC報告一事，東研信超表示，此次禁令為針對美國國防部、商務部及FCC所提出「覆蓋清單」中相關業者所控股、控制或指導之實驗室，後續可能進一步擴及所有中資實驗室，而公司位於中國大陸境內之測試實驗室屬台資企業，並不受禁令影響，且將有機會受惠地緣之便爭取轉單商機；公司進一步指出，去年中國大陸檢測市場削價競爭問題現已緩解，未來或將有機會受益於美國FCC管制中資實驗室此政策變化，有助維持中國地區營收之穩定。

東研信超日前公告2025年5月合併營收為新台幣7,717萬元，年增9.6%，來自NB/PC、網通、工控與AI伺服器的檢測檢測需求穩定上升，旗下各實驗室總檢測時數保持逐月成長趨勢，惟台幣升值壓抑營收表現，使月減2.8%，前5月營收為3.53億元，較去年同期增加8.3%；另日前美國FCC通過管制部分中資實驗室執行電子設備FCC測試，東研信超作為台資企業，旗下中國大陸據點可望就地搶攻轉單機會。

東研信超指出，在AI世代生活雛型已逐步明朗，語音助理、圖像辨識、邊緣運算等技術日漸融入日常應用，帶動系統廠對AI裝置的開案意願明顯升溫。且隨著疫情初期的大量購機潮至今已4-5年，推動原本預期在去年出現之NB/PC換機潮已開始在今年顯現。各大系統廠加速導入AI元素於NB/PC、穿戴與車載等裝置中，進一步推升檢測需求顯著升溫，挹注東研信超今年營收穩定基礎。

東研信超指出，將持續擴充檢測量能重心放在台灣，積極強化本地服務實力，因應特殊規格、大電壓與大電流之AI伺服器檢測需求快速升溫，包括液冷機設備（CDU）、電源機櫃模組（PSU）、電池備援模組（BBU）等伺服器周邊產品在內持續開案，東研信超龜山一廠客戶使用頻率明顯提升、稼動率持續走高，主要測試場地已呈現滿載狀態，實驗室亦陸續啟動加班以滿足市場需求。同時，龜山二廠建置全新10米法電波暗室，可支援最高450KW功率產品的測試，包括新一代AI伺服器等高階應用，可一站式完成EMC與Safety測試服務，二廠預計將於7月份完工，在取得機構認證與國際CSP大廠資格認可後，最快第三季末即可開始投入營運。

此外，今年度擴增汐止安規實驗室產能與電池防爆實驗室近期已正式投入營運，主要針對資訊類、電池儲能裝置、智慧家電等產品進行電氣安全規範測試，以因應市場對高標準檢測的需求。同時，公司亦再承租汐止新廠房以擴建3米法電波暗室，預計於8月完工，最快第四季前即可投入營運，屆時將進一步擴增檢測量能，並強化多元化服務項目，有效提升東研信超在檢測認證市場之競爭優勢與市占率。