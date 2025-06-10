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台股零股交易 小資族最愛00919勝過台積電

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
近一周台股零股成交日均量排行前十(資料來源：CMoney)
近一周台股零股成交日均量排行前十(資料來源：CMoney)

台股「存股」、「存ETF」的小資存股熱度不減，觀察近一周台股零股交易情況，其中擁有穩定高息配息政策的群益台灣精選高息ETF（00919）最受小資族投資人青睞，近一周零股交易日均量227萬股最具人氣，勝過台積電（2330）157萬股，成為台股小資最佳人氣王。

觀察前十大排行中，台股ETF占五席，其中有三檔高股息ETF，顯示出台股高息ETF的存股價值持續受投資人青睞；群益台灣精選高息ETF(00919)最新配息公告0.72元維持新高，以13%預估高年化配息率最受小資族青睞，00919除息日為6月17日，參與除息最後買進日為6月16日，有興趣的投資人可多留意。

ETF理財達人表示，00919挾著九次年化配息率超過10%的投資契機，00919配息採取類似台積電階梯式步步高的配息政策，優於投資人期待，因此吸引許多小資族買盤持續挹注。此外，00919在6月已進行換股，依已公告的殖利率排序，選出前40名為成分股，配置在真正的高股息股票，預計6至8月又會有豐沛的現金股息入帳，在高息ETF吹起降息風之下，持續看好00919足夠配息續航力。

群益投信台股ETF研究團隊表示，在現階段全球股市動盪之際，高配息可為投資組合帶來穩定的收益，在高息股選擇方面，不能只選高股利，而是要挑對產業投資，才可獲得「真高息」。為投資人精選台灣股利率最佳且具獲利能力的優質企業的ETF，才是最適合想要尋找長期投資台股息利雙收標的的投資人。

群益台灣精選高息ETF(00919)基金經理人謝明志表示，目前市場最大的變數仍然是關稅問題，然而，隨著川普政府的政策轉變，美中之間的關稅戰暫時停火，這為台灣的經濟前景帶來了一線希望。台股受惠科技產業庫存持續回補以及電子零件規格持續升級，多頭則可望持續發展。台股高息ETF的波動度相對個股與大盤來的低，更是存股族投資人長期穩健投資的好選擇。台灣企業獲利2025年增約16%雙位數增長水準，中長期不看淡台股，因此若盤勢有回檔，可分批逢低買進，增加台股ETF存股張數。

台股 ETF

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