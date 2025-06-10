微軟攜手華碩推出首款遊戲掌機Xbox Ally 最晚年底上市
美國科技大廠微軟（Microsoft）今天發表與華碩合作的首個Xbox遊戲機掌機系列，提供玩家另種形式來隨時隨地享受其龐大遊戲庫帶來的樂趣。
法新社報導，微軟發表基本款的ROG Xbox Ally與進階款的ROG Xbox Ally X。Xbox部門總裁龐德（Sarah Bond）在網路發表會上展示可在Xbox掌機把玩的遊戲，並表示兩款新機最晚今年年終假期上市。
龐德說：「Xbox Ally是台你可以握在手中的Xbox，這結合了Xbox的能力與（微軟）Windows（作業系統）的自由。」
龐德還表示：「有了這台Xbox掌機，你可以玩你在各大平台的全部遊戲，包含所有的Windows個人電腦（PC）遊戲商店，從Xbox和Battle.net到Steam、GOG和Ubisoft Connect。」
對手任天堂（Nintendo）幾天前才推出第2代掌機Switch 2，螢幕加大且處理器升級，可望創造新的預售紀錄。
微軟承諾，將在幾個月內公布Xbox Ally的售價與上市日期相關細節。
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