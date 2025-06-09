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AMD伺服器晶片市占率再創紀錄

經濟日報／ 記者鐘惠玲／即時報導

晶片大廠AMD於市場上持續攻城掠地，據市場研究機構Mercury Research在2025年第1季報告中指出，AMD在雲端和企業市場強勢成長，以39.4%的伺服器晶片營收市占率創下紀錄。同時，在Ryzen通路及AI PC筆記型電腦需求的推動下，AMD在客戶端晶片市占率也呈現強勁增長。

根據上述報告，AMD伺服器晶片產品的首季營收市占率，較去年同期增長6.5個百分點，也比前一季增長3.1個百分點，達到創紀錄的39.4%。

至於AMD客戶端晶片產品的營收市占率，則較去年同期增長10.2個百分點，比前一季增長2.7個百分點，達26.5%。

營收 晶片 AMD

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