AI 伺服器、筆電出貨升溫助攻 廣達營收創最旺5月

經濟日報／ 記者林薏茹／台北報導
代工大廠廣達9日公告5月合併營收1,602.42億元，月增4.05%，年增58.19%。 聯合報系資料照
代工大廠廣達9日公告5月合併營收1,602.42億元，月增4.05%，年增58.19%。 聯合報系資料照

代工大廠廣達（2382）昨（9）日公告5月合併營收1,602.42億元，月增4.05%，年增58.19%，受惠輝達GB200 AI伺服器出貨放量，加上筆電出貨同步升溫，單月營收改寫歷史次高，並且是歷來最旺5月。

廣達5月業績無懼新台幣升值逆風，持續成長；前五月營收7,999.25億元，逼近8,000億元大關，年增74.82%，創同期新高。

廣達將於本周五（13日）召開股東常會，並全面改選董事，由董事長林百里主持，市場聚焦廣達今年美國擴廠進度、AI伺服器出貨展望等。

廣達指出，本季筆電出貨動能符合預期，5月筆電出貨量380萬台，月增15.2%，年減5%。

廣達先前預估，本季筆電出貨量將季增高個位數百分比（約7%至9%）、甚至可能更好，但也因客戶提前拉貨，下半年季節性旺季拉貨動能恐較和緩。

廣達分析，消費型筆電機種較易受大環境不確定性影響，下半年筆電出貨能見度有限，需觀察川普政府最終關稅談判結果。

雖然關稅不確定性仍存在，不過，廣達AI伺服器產品出貨動能不受干擾。

廣達執行副總經理暨雲達總經理楊麒令表示，AI伺服器產品與消費性電子不同，上半年並未看到AI伺服器客戶因關稅而提前拉貨、訂單如先前預期，今年營運將逐季平緩走揚，下半年一定比上半年好。

就整體伺服器來看，楊麒令說，今年通用伺服器需求佳，全年出貨將雙位數成長，AI伺服器維持成長三位數百分比的預期。

廣達第2季筆電、AI伺服器動能同步強勁，除H200需求持續暢旺外，輝達Blackwell平台的GB200機櫃也加入出貨行列，GB300正在測試與客戶驗證階段，預計9月出貨。

廣達首季AI伺服器占整體伺服器營收占比已超過60%，隨著較高單價的GB200機櫃出貨升溫，廣達看好，第2季AI伺服器占整體伺服器營收占比可望突破七成。

廣達持續加大美國製造腳步，楊麒令認為，未來美國製造絕對是主流，廣達在美國已有田納西州與加州兩座廠區，接下來無論是美國、泰國、台灣或墨西哥廠都能擴充，相當游刃有餘。

廣達 伺服器 AI

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