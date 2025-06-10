晶圓代工Q2營運動能向上

經濟日報／ 記者尹慧中李孟珊／台北報導

集邦科技最新報告預測，今年第2季全球前十大晶圓代工廠營收將呈現季增，包含聯電（2303）、世界先進、力積電皆已釋出本季優於首季或是部分產品線拉升的展望，不過，匯率變數仍干擾營運表現。

集邦分析，隨關稅引發的提前備貨潮告一段落，整體動能逐步放緩，惟中國大陸舊換新的補貼政策拉貨潮有望延續，加上下半年智慧手機新品上市前備貨陸續啟動，及AI高速運算（HPC）需求穩定，將成為帶動第2季晶圓代工產能利用率和出貨的關鍵，預期前十大晶圓代工廠營收將呈現季增。

聯電方面，展望本季，估計所有產品都將溫和復甦，晶圓出貨量增加5%至7%，平均產能利用率回升到74%至76%，隨著產品組合優化與營運效率提升，毛利率估回升至30%。

聯電 產能利用率 晶圓代工廠

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