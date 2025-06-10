晶圓代工Q2營運動能向上
集邦科技最新報告預測，今年第2季全球前十大晶圓代工廠營收將呈現季增，包含聯電（2303）、世界先進、力積電皆已釋出本季優於首季或是部分產品線拉升的展望，不過，匯率變數仍干擾營運表現。
集邦分析，隨關稅引發的提前備貨潮告一段落，整體動能逐步放緩，惟中國大陸舊換新的補貼政策拉貨潮有望延續，加上下半年智慧手機新品上市前備貨陸續啟動，及AI高速運算（HPC）需求穩定，將成為帶動第2季晶圓代工產能利用率和出貨的關鍵，預期前十大晶圓代工廠營收將呈現季增。
聯電方面，展望本季，估計所有產品都將溫和復甦，晶圓出貨量增加5%至7%，平均產能利用率回升到74%至76%，隨著產品組合優化與營運效率提升，毛利率估回升至30%。
📌 數位新聞這裡看！
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢甩開悠遊卡？北捷10月開放多元支付閘門 1招真能用iPhone快速模式嗶進站
📢 手機壞掉不能換SIM卡？NCC疑新規定「90天2次」 他傻眼曝倒霉時間軸
📢 Switch 2完整拆解！Joy-Con 2控制器仍會遇上飄移問題
📢 TORRAS COOLiFY Cyber、COOLiFY 2S AI頸掛空調開箱！實測戶外超涼 還能解落枕
📢 他逛光華商場驚覺變無聊又被盤！過來人羞曝「朝聖攻略」：好吃又好玩
📢 iPhone 17改名iPhone 2025？他搖頭揭背後「藏大招」 賺錢金頭腦原理曝
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言