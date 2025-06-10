華碩5月營收月增12% 同期新猷

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導

華碩（2357）昨（9）日公布5月合併營收632.2億元，為歷年最強的5月，且是單月營收歷史次高，月增12.45%，年增41.03%，反映PC及伺服器業務同步成長。

華碩前五月合併營收2,671.3億元，年增28.33%。品牌營收方面，5月為586億元，年增39.51%；前五月品牌營收2,451.67億元，年增25.86%。華碩昨天股價漲1元、收646元。

展望後市，華碩先前指出，估本季PC業務營收季增25%至30%，零組件及伺服器業務季增10%。

華碩持續看好電競業務動能，目前已是電競筆電領導品牌，全球市占突破三成，在板卡領域亦為龍頭。華碩預估，本季電競筆電年增率將逾三成，整體電競產品線營收年成長超過兩成。

伺服器業務方面，華碩共同執行長胡書賓先前表示，AI伺服器GB200產品首季處於轉換期，放量時間落在3月底到第2季。

電競筆電 華碩 營收

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