華碩聯手微軟 推Xbox掌機…叫陣Switch 2
華碩（2357）與微軟強強聯手搶攻掌上型遊戲機市場，合作打造微軟第一款遊戲掌機硬體裝置，預計年底購物旺季開賣，主打「把微軟Xbox遊戲機拿在手上玩」，讓玩家隨時隨地暢玩微軟Xbox和PC遊戲。
時值日本遊戲機大廠任天堂最新遊戲機Switch 2剛上市，華碩與微軟合力打造新款遊戲掌機，叫陣Switch 2意味濃厚，不僅為華碩挹注營收新動能，也提前引爆遊戲掌機市場戰火。
業界看好，隨著微軟切入遊戲掌機，可望炒熱整體市場，有利華碩、英業達、宏碁、微星等遊戲掌機相關概念股後市。
華碩與微軟過往在筆電產品就是老戰友，攜手在「Wintel」陣營開疆闢土，兩家公司也個別在遊戲機領域發力，華碩主打ROG Ally遊戲掌機，微軟則以Xbox家用遊戲機搶市，業界認為，兩強在掌機領域合體，不僅合作更緊密，也開啟遊戲機產業新頁。
Xbox總裁邦德（Sarah Bond）8日在一場線上遊戲發表會表示，微軟和華碩合作推出「ROG Xbox Ally」和「ROG Xbox Ally X」遊戲掌機，搭載超微Ryzen處理器，預計今年底購物旺季上市。
這是微軟掌上遊戲機首發，主打讓玩家隨時隨地暢玩Xbox和PC遊戲。邦德強調，ROG Xbox Ally就是一台能握在手上的Xbox，結合Xbox的效能和Windows的自由度。
玩家可透過這台掌機玩遍整個遊戲庫，包括Xbox、Battle.net、Steam、GOG和Ubisoft Connect等各大Windows PC商店的作品。
微軟最新系列掌機的按鍵、搖桿和握把配置，與Xbox的控制器相似，機身則因置中螢幕而拉長。微軟新聞稿指出，開機後將直接進入專為掌機遊玩最佳化的Xbox全螢幕介面。
「ROG Xbox Ally」和「ROG Xbox Ally X」預計年底購物旺季開賣，微軟表示，將在數月後公布新機定價和確切上市日期。
針對遊戲掌機業務，華碩共同執行長胡書賓先前指出，華碩Ally自前年推出第一個產品，其意義是讓旗下電競品牌ROG建構更完整的產品線，從電競筆電、主機板、顯卡、顯示器到掌上遊戲機，從這層意義來看，過去兩年Ally增加ROG品牌在消費者端影響力及觸及度。
至於ROG Ally系列遊戲掌機對華碩營收與獲利貢獻，華碩早期曾預估，ROG Ally系列每季營收貢獻可達50億元至100億元。
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