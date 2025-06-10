Uber 併購皇冠大車隊

經濟日報／ 記者彭慧明／台北報導

Uber昨（9）日宣布，將併購台灣本地計程車車隊皇冠大車隊，展現持續深耕台灣市場的承諾，深化與台灣本地計程車產業的合作關係。

Uber指出，此併購尚需等待主管機關核准，一旦審核通過並完成交割後，將為皇冠大車隊職業駕駛帶來更順暢的工作體驗，同時讓更多乘客，特別是目前交通資源相對不足的地區，有機會使用Uber的服務。

這是公平會去年12月底駁回Uber旗下外送平台Uber Eats收購foodpanda台灣業務後，Uber集團在台灣最新的投資案，但仍需經過公平會、交通部等主管機關的審查。

去年2月，Uber與和泰集團旗下yoxi車隊策略聯盟，yoxi成為全台第一個可透過yoxi或Uber平台派遣計程車司機的車隊，這項合作讓兩家業者累積的計程車數接近競爭對手台灣大車隊；昨天的收購案則讓Uber平台可派遣的計程車數目再增加。

Uber指出，併購將為Uber導入平台與車隊的整合營運模式，與其他主要叫車App的運作模式相近。今年 Uber也收購丹麥最大計程車公司Dantaxi，要將其技術與Dantaxi本地服務。

計程車 併購 Uber

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