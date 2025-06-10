中華電深耕ESG 獲殊榮

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北報導
中華電信董事長簡志誠表示，持續以綠化低碳、數位賦能與誠信透明為核心，為股東、員工與社會創造永續價值。中華電信／提供
中華電信董事長簡志誠表示，持續以綠化低碳、數位賦能與誠信透明為核心，為股東、員工與社會創造永續價值。中華電信／提供

中華電信（2412）昨（9）日宣布，根據MSCI 2025年ESG評等報告，中華電信晉升至該評等的最高等級AAA，成為全球電信產業中極少數獲此殊榮的企業之一。

根據2025年評等結果，中華電信是台灣唯一獲MSCI ESG AAA評級的電信業者，更是亞洲僅四家入選的電信公司之一，顯示在永續治理上的國際級卓越表現。

根據MSCI 2025年ESG評等報告，中華電信由AA評等升至AAA評等，主要歸功於中華電信公司治理顯著進步，包括董事酬金資訊透明化、制定高階經理人獎勵性薪酬索回（Clawback）政策，強化經營透明度與問責機制，展現公司對誠信與風險管理的高度承諾。資料隱私與資安方面，中華電信的分數遠高於產業平均。

MSCI指出，中華電信具有全面性的資訊安全政策，涵蓋所有子公司及業務範疇，並取得ISO 27001全公司認證，加上嚴謹的資料存取控管及去識別化機制，展現對用戶隱私保護的承諾。

在環境面向，中華電信於碳排放管理維持滿分，展現持續減碳行動與透明揭露機制獲得投資人肯定。社會面向，MSCI肯定公司透過年度員工敬業度與幸福感調查，加強內部溝通並推動勞動管理優化。

中華電信董事長簡志誠表示，晉升AAA評等，代表國際對中華電信永續治理成果的肯定，更是團隊努力的最佳證明，將持續以綠化低碳、數位賦能與誠信透明為核心，為股東、員工與社會創造永續價值。

中華電信強調，將繼續朝向更高永續標準邁進，秉持謙遜與精進精神，攜手利害關係人共同為永續未來盡一份心力。

MSCI為全球主要的ESG評比機構之一，由專業ESG研究團隊針對企業在環境、社會、治理三大面向的表現進行分析，聚焦在氣候變遷、自然資本、人力資源、產品責任、公司治理和公司行為準則等議題，並細分出35個關鍵指標，依據產業特性定義相關的關鍵指標與權重，最終綜合企業表現給予評等，由低至高可分為CCC-AAA共七級，其研究和評等結果是許多國內外投資人做投資決策時的重要參考。

中華電信 MSCI ESG

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