Switch 2拆解 台鏈大贏家 任天堂傳向供應鏈追加訂單
任天堂最新主機Switch 2近期在日本、美國等主要市場正式開賣，並開出銷售紅盤。根據iFixit拆解報告與外電報導，其中採用IC設計廠包括聯發科（2454）、瑞昱與偉詮電等的晶片，加上旺宏的唯讀記憶體，台灣廠商在供應鏈中占有一席之地。
在Switch 2主要的客製化處理器方面由輝達設計，由三星以8奈米製程生產。輝達執行長黃仁勳日前在Switch 2上市前指出，新機效能比前代機種強十倍，引發外界在產品開賣前的高度關注。
黃仁勳在近期的財報電話會議指出，任天堂新機Switch 2導入輝達最新的神經渲染與AI技術（DLSS），等同於將RTX顯示卡搬進Switch 2中，使整體效能大增十倍，並可提供全新的多畫格生成功能與增強超解析度。
黃仁勳指出，換言之，在輝達技術加持下，Switch 2幾乎就是一台迷你AI電腦，可為全球數百萬玩家帶來遊戲性能的巨大飛躍，為玩家帶來更全面性的遊戲體驗。
根據拆解報告，聯發科是供應藍牙及WiFi晶片。瑞昱供應音頻晶片，偉詮電則是供應電源的USB PD晶片。
相關業者表示，根據以往合作經驗，遊戲機客戶會因應銷售淡旺季，拉貨力道有所不同，Switch 2相關訂單應當也是如此。
任天堂上一代Switch是2017年推出，相隔八年再推出新主機，讓市場期待能再為供應鏈帶來可能長達數年的業績挹注。業界人士認為，從目前Switch 2銷售狀況看，估計任天堂應該近期已向供應鏈追加訂單，而整體銷售熱期，有望從第2季一路延續到第4季歐美耶誕節前。
根據任天堂公告，Switch 2在美國的售價為449.99美元（約新台幣1.49萬元），比第一代Switch貴三分之一以上，而日本限定版則較便宜，要價4萬9,980日圓（約新台幣1萬多元）。另外，Switch 2的新遊戲也比現有Switch遊戲略貴，外界推估，軟體才是任天堂未來主要的利潤來源。
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