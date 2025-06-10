Switch 2摔壞維修貴 不如買新機

專業拆解網站iFixit近期公布任天堂新機Switch 2拆解報告，並在報告中直言，Switch 2因全機設計的整合度相當高，不僅拆機後的修復難度極高，玩家若不慎摔壞，恐要花大錢修理，不如直接買一台新機比較快。

根據iFixit報告中指出，Switch 2的內部設計遠比前代機種複雜許多，並讓任何試圖拆解修復的人帶來很大阻礙；換言之，Switch 2的DIY維修工作將更為困難，主要原因出自於電池被緊密黏合，一旦拆卸就必須冒著全機損壞的風險。

iFixit表示，Switch 2使用的電池黏著劑相當牢固，若沒有特殊工具與溶解藥劑，極可能在拆卸過程中損壞電池以及周遭零組件；其次，Switch 2內部有許多隱藏螺絲，且處處充滿防改機貼紙，一旦任意拿掉這些防改機貼紙，很可能會造成內部損壞，且保固也將直接失效。

iFixit說明，包括USB-C充電埠、主要儲存和遊戲讀卡機等重要零件，在Switch 2內部設計中也都被直接焊接在主機板上，這也意味無法被輕易更換，因此最終給予Switch 2可修復性評分為3分（滿分為10分）。