集邦科技發布 台積電首季全球市占率67.6％ 再創新高

集邦科技昨天發布首季晶圓代工市占調查，美國新關稅政策引發的提前備貨及中國舊換新補貼影響，急單湧進，抵銷淡季效應，首季營收季減百分之五點四，但優於預期。其中台積電挾ＡＩ及ＨＰＣ訂單需求穩定，首季全球市占再向上推升到百分之六十七．六新高，穩坐全球第一。三星排名第二，但市占微減至百分之七點七；中芯國際受惠客戶因應美國關稅提前備貨，營收季增百分之一點八，達二十二點五億美元，排名第三。

另一方面，受到法人重新燃起對ＡＩ族群及台積電美國ＡＤＲ上漲激勵，台積電股價昨天開盤即飛越千元，以一○○五元、上漲十元開出，股價最高一度在一○一○元間遊走，最後收在一○○五元，是繼今年三月初後，睽違三個月重返千元，市值重登二十六兆元。

集邦調查，第一季主要晶圓代工廠營收合計僅季減約百分之五點四，為三百六十四億美元，優於預期。展望第二季營收表現，隨著關稅引發的提前備貨告一段落，整體動能逐步放緩，唯中國舊換新的補貼政策拉貨潮有望延續，加上下半年智慧手機新品上市前備貨陸續啟動，以及ＡＩ ＨＰＣ需求穩定，將成為帶動第二季產能利用率和出貨的關鍵，預期前十大晶圓代工廠營收將呈現季增。

集邦指出，第一季各晶圓代工業廠仍由台積電以百分之六十七點六市占率穩居第一，雖其晶圓出貨雖因智慧手機備貨淡季而下滑，但因ＡＩ及ＨＰＣ需求和電視的關稅避險急單仍強勁，抵銷手機端需求下滑，營收二百五十五億美元，季減百分之五。

第二名的三星代工部門因美國先進製程禁令限制中國客戶投產，以及其客戶組成關係，獲得中國消費補貼的紅利有限，第一季營收季減百分之十一點三，為二十八點九億美元，市占微減至百分之七點七。

中芯國際營收季增百分之一點八，達二十二點五億美元，排名第三，主要是受惠於客戶因應美國關稅提前備貨，和中國消費補貼提前拉貨因素。

聯電排名維持第四，上游客戶提前備貨抵銷淡季因素，助其晶圓出貨與產能利用率大致持平前一季。格芯（GlobalFoundries）市占也微幅縮減，排名第五。