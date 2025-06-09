PTC推「Creo 12」電腦輔助設計解方 大幅提升協作效率
工業軟體大廠PTC 9日宣布，推出其最新版本的Creo電腦輔助設計（CAD）解決方案，旨在協助製造商更快速地實現最佳設計成果。團隊表示，Creo 12在設計、模擬與製造功能上新增數百項強大的增強功能，讓團隊能夠更聰明地工作、完成更多任務，並提升協作效能。
PTC解釋，更佳的操作性與生產力Creo 12提供眾多用戶期待的強大功能升級，包括功能預設（Feature Presets）、從多本體零件建立展開組件，以及針對鈑金設計與進階曲面模組的多項強化。
此外，領先的複合材料設計與製造全新且強化的工具加速複合材料的設計與開發，讓工程團隊能更高效地設計、模擬並製造複合材料結構，同時維持高品質標準，實現市場領先的精度與效能。
PTC表示，強化的AI驅動生成式設計功能Creo屢獲殊榮的AI驅動生成式設計能力，現已納入熱傳導物理模擬，進一步支援結構、模態與熱優化（散熱）設計。透過Ansys即時模擬中的自動接觸建立功能，工程團隊能在產品開發流程初期更快速地進行反覆運算與優化設計，加速達成設計目標。
PTC指出，電氣化設計支援Creo 12將其在組件設計上的核心優勢延伸至電纜配線領域，讓工程團隊能以組件形式進行配線設計，簡化協作流程，同時有效降低配線設計的複雜度。
並且Creo 12也在Creo模型與PTC Windchill產品生命周期管理（PLM）系統中的工程材料資料之間新增了關聯連結，協助企業更清楚掌握材料選用對環境的影響（包含碳足跡），強化對永續發展目標的支持。
PTC強調，最新版本的Creo+是Creo的SaaS版本，提供雲端協作與權限管理功能，進一步提升團隊的彈性與效率。此外，PTC將於今年6月16日至22日在巴黎國際航太展實際展出Creo 12。參觀者將有機會了解英國輕型直升機製造商Hill Helicopters如何依賴PTC的生成式設計與模擬解決方案打造專為私人飛行員設計的流線型直升機。
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