業成參展美國擴增世界博覽會 秀近眼顯示及智慧車載
觸控面板廠GIS業成今天表示，將於6月10至12日在美國擴增世界博覽會（AWE）展出近眼顯示及智慧車載技術與產品，包括光波導顯示模組及抬頭顯示器。
業成指出，有鑑於人工智慧、5G 網路、物聯網的蓬勃應用，智慧生活的需求大增，以既有光學、機構件、電子整合技術，積極投入擴增實境及智慧車載等新世代應用，此次展出將包含光波導近眼顯示模組、擴增實境（AR）眼鏡光波導解決方案，整合光機引擎（light engine），具有高品質影像顯示、超輕薄的特性。
業成說，上述產品可支援單綠色或全彩顯示，並依需求提供客製化的光學和機構設計，為未來的近眼裝置及可穿戴設備提供更具彈性的解決方案。
另外，業成將展示抬頭顯示器（HUD）方案，可將駕駛所需資訊成像於擋風玻璃外，提升便利性與安全性。產品具有大視角的顯示效果，及局部調光功能，可提供高亮度、高對比的清晰影像，並具有低耗電的優勢。
擴增世界博覽會（AWE）為全球延展實境（Extended Reality；XR）業界專業人士重要的年度聚會，將於美國加州長灘會議中心舉行。
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