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東元子公司參與華新現金增資 鞏固策略合作

中央社／ 台北9日電

電機大廠東元今天代子公司東安投資公告，以每股19元、總金額不超過新台幣約3.247億元，參與華新麗華現金增資，取得新股約1709萬3000股。

東元接受記者詢問回覆，此次參與現金增資主要為財務投資，當初與華新麗華策略合作並相互投資持股後，東元就是華新麗華的主要股東之一，華新麗華進行現金增資，東元集團也參與認購，子公司東安投資加上此次認購，累計取得華新麗華股權比重約0.5%。

東元與華新麗華在2020年12月換股策略聯盟，雙方以增資發行新股方式進行股份交換。根據年報資料，到今年3月18日止，東元持有華新麗華股權比重約5.22%；到4月7日，華新麗華持有東元股權比重約10.81%。

華新麗華在5月股東會時指出，發展跨洲企業，進一步投資歐洲、中國、東南亞等地，各事業當中，電線電纜事業掌握國內建築、產業建廠用線需求及韌性電網商機，維持穩定毛利率及獲利。

華新麗華 東元

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