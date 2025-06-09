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台積電嘉義先進封裝廠恐延後 職安署：發生意外的單位還不能復工

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
施工中的台積電嘉義先進封裝廠。記者李宗祐／攝影
施工中的台積電嘉義先進封裝廠。記者李宗祐／攝影

外傳台積電嘉義先進封裝布局遞延，原規畫嘉義先進封裝AP7廠第3季設備進機，供應鏈近期收到延後第4季進機通知，外界關注日前該廠區發生2起的工安事件導致停工，是否影響嘉義廠建設腳步，衝擊全球晶片供應。職安署南區職業安全衛生中心表示，發生意外的相關單位還不能復工，也要求施工有安全疑慮的單位修正，台積電或許會因此施工腳步放緩，但是並不是全區域停工。

施工中的台積電嘉義先進封裝廠5月26日傳工安意外，年約29歲楊姓工人，被重約2.85噸配電盤掉落砸中受傷，由場內救護車送往醫院急救，因傷勢嚴重不治。另一工區也在5月中發生外牆包商工人，從約40公尺高鷹架跌落，雖撿回一命，卻可能半身不遂，工地安全被注目。

職安署南區職業安全衛生中心表示，已經要求發生意外的單位停工，派員勞檢，若違反職業安全衛生法等法規，將依法裁處。日前邀集台積電相關人員、盤點相關作業等，接著召開降災會議、後續提復工計畫如何改善、再召開復工審查會，審查通過後才能確定何時復工。發生意外事故分屬不同施工區，這兩區都暫時停工，依照復工程序進行。

今天該中心表示，目前發生意外的廠商申辦復工申請當中，申請復工的文書還沒送審，因此發生意外的相關單位還不能復工、停止施作，要求改善符合規定後才可以復工。另召開降災會議中也對於有施工安全疑慮的單位要求修正，台積電或許會因此施工腳步放緩，但是並不是全區域停工。

工安 台積電

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