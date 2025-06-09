SEMI攜產學界發起半導體新銳獎 為產業注入動能
國際半導體產業協會（SEMI）今天宣布，與台灣產業界及學界發起半導體新銳獎，為台灣半導體產業打造一個挖掘、培育與連結關鍵人才的長期機制，為產業發展注入前行的動能。
SEMI今天發布新聞稿指出，半導體新銳獎聚焦在職場中展現實績與影響力的青年實踐者，鼓勵企業跨部門、跨領域提名，橫向串連產業鏈，成為推動人才共舉的平台。
SEMI全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸表示，台灣產業界首度共同推動SEMI半導體新銳獎，不僅是對青年人才的肯定，更是一項從產業需求出發、長期部署關鍵人才的策略布局。
曹世綸說，這屆評審團由台積電、聯發科及日月光等14家半導體企業高階主管，攜手多所台灣半導體學院院長共同組成，橫跨半導體設計、製造、封裝、設備等供應鏈重要環節。
曹世綸表示，評審團的陣容不僅強化遴選的代表性與專業性，更象徵整個產業對青年人才的共同期盼與長遠承諾，後續將有更多具產業與國際視野的專家加入，進一步強化評選的代表性與廣度。
SEMI指出，半導體新銳獎將創新能力、領導潛力、技術專業及產業貢獻4大面向進行評選。除了專注於技術創新與專利實績的候選人，亦歡迎來自行銷、業務、產品管理等非技術領域的青年實踐者踴躍參與，一同展現多元人才在半導體產業中的關鍵價值。
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