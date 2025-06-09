世界5月營收月減3.38% 但本季仍可溫和成長

晶圓代工大廠世界先進今日結算5月份合併營收約為35.50億元，月減3.38%、年減0.56%；累計前五月合併營收約191.74億元，年增15.57%。

世界稍早提出本季財測，預估本季晶圓出貨量將季增3％至5％，產品平均銷售單價將季增約0％至2％，而新台幣升值1％，目前預計影響毛利率0.5個百分點，預估第2季新台幣升值6％估值推算，影響毛利率約3個百分點，預估介於27％至29％，低於第1季的30.1％，不過第2季仍可溫和成長。

世界並認為營收將可逐季走高到第3季，至於第4季因市場變數仍高，相對能見度不高。