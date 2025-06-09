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南電總經理宣布退休 新任者暫未公告

經濟日報／ 記者尹慧中／台北即時報導

PCB載板廠商南電（8046）9日公告總經理湯安得退休，至於新任者暫未公告。

南電近期多項人事異動，9日公告總經理湯安得先生將於114年6月16日退休。南電日前公告董事長辭任，由吳嘉昭交棒南亞（1303）、南亞科（2408）及本公司董事、南亞總經理鄒明仁。

董事長 南亞科

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