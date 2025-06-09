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遭勒索病毒入侵 聯鈞：無重大影響加速改善資安
媒體報導，駭客在駭客論壇公開兜售聯鈞檔案。聯鈞今天表示，1月、5月遭勒索病毒入侵，已協同外部專業資安公司進行強化網路與資安架構改善作業，目前對營運並無重大影響，將加快改善資安架構速度。
矽光子概念股、光通訊廠聯鈞今天發布重大訊息說明，1月19日遭勒索病毒攻擊後，即協同外部專業資安公司進行強化網路與資安架構改善作業。
聯鈞指出，在上述網路資安改善期間，於5月16日遭另一個勒索病毒入侵，經評估對公司營運無重大影響，立即擴大外部專業資安團隊對應力度，並加快改善。
聯鈞說明，因勒索病毒攻擊而疑似資料外洩情形，已深入調查處理，目前評估對公司營運並無重大影響，將持續密集監控，並強化網路與資訊架構管控，以確保資訊系統安全。
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