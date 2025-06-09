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台積電嘉義先進封裝廠恐延後 嘉義縣長翁章梁：後年量產

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉義縣長翁章梁表示，布袋預計成立海水淡化廠每天可提供20萬噸水源，可作為爭取來嘉義設廠的籌碼。圖／翻攝畫面
嘉義縣長翁章梁表示，布袋預計成立海水淡化廠每天可提供20萬噸水源，可作為爭取來嘉義設廠的籌碼。圖／翻攝畫面

外傳台積電嘉義先進封裝布局遞延，原規畫嘉義先進封裝AP7廠第3季設備進機，供應鏈近期收到延後第4季進機通知，外界關注日前該廠區發生2起的工安事件導致停工，是否影響嘉義廠建設腳步，衝擊全球晶片供應。縣長翁章梁今天回答議員質詢時表示，台積電預計9月一廠裝機、明年二廠裝機、後年量產。

嘉義縣長翁章梁日前在縣議會施政報告中提到，台積電嘉義廠第一期工程將於第3季進行第一座廠裝機。不過業界傳出，台積電已通知協力廠第一階段進機時程將延到第4季。對此縣府不予置評。

今天縣議會有議員針對台積電公安、期程等質詢；議員黃嫈珺表示，雖然台積電公安意外主管機關不是縣府，但縣府仍要關心勞工安全，另出入嘉科園區周邊交通擁塞，未來交通要提早規畫。

縣議員王啟澧說，希望台積電能給予嘉義在地多些就業機會，回饋地方；更希望台積電不只封裝廠，以後晶圓廠也能在嘉義設廠。

翁章梁表示，台積電一直有與縣府勞青處有聯絡關心勞工，也有釋出職缺大家要把握。台積電封裝廠預計今年9月第一廠裝機、明年第二廠裝機、後年正式量產。晶圓廠的用水量比封裝廠還大，布袋預計成立海水淡化廠每天可提供20萬噸水源，但最快也要在2030年，未來仍有機會爭取。

民進黨議員翁聰賢表示，發生工安意外，當然要停工，勞安及復工不是嘉義縣府的權責，要改善後提出復工申請，主管機關審核過後才能發公文正式復工。側面了解，台積電給縣府的回應可以繼續進行的部分繼續做，預計今年裝機，正式量產的時程不變。

國民黨籍議員詹琬蓁表示，發生工安意外大家都不願意樂見，目前是否有影響到台積電預計的期程只有台積電自己才知道，身為地方民代、為嘉義縣發展，希望工程進度能如質如實地順利進行。

嘉義縣議員王啟澧希望縣府持續爭取台積電晶圓廠等來嘉義設廠。圖／翻攝畫面
嘉義縣議員王啟澧希望縣府持續爭取台積電晶圓廠等來嘉義設廠。圖／翻攝畫面
嘉義縣長翁章梁答詢時表示，台積電封裝廠預計今年9月第一廠裝機、明年第二廠裝機、後年正式量產。圖／翻攝畫面
嘉義縣長翁章梁答詢時表示，台積電封裝廠預計今年9月第一廠裝機、明年第二廠裝機、後年正式量產。圖／翻攝畫面
嘉義縣議員黃嫈珺希望縣府仍要關心台積電公安意外勞工。圖／翻攝畫面
嘉義縣議員黃嫈珺希望縣府仍要關心台積電公安意外勞工。圖／翻攝畫面

議員 嘉義 台積電

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