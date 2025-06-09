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微軟攜華碩推 Xbox 首款掌機 劍指 Steam Deck、Switch 2

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導
ROG Ally採用Windows 11 Home作業系統，支援Xbox Game Pass、Steam等跨平台遊戲。圖／華碩提供
ROG Ally採用Windows 11 Home作業系統，支援Xbox Game Pass、Steam等跨平台遊戲。圖／華碩提供

如同市場預期，微軟攜手品牌大廠華碩（2357）於周日發表頭一款Xbox品牌的掌上遊戲機，「ROG Xbox Ally」和「ROG Xbox Ally X」，主打讓玩家隨時隨地暢玩廣大的Xbox和PC遊戲。預計在今年底購物旺季上市，要挑戰掌機龍頭Steam Deck及任天堂新款遊戲主機Switch 2。

Xbox 總裁邦德（Sarah Bond）在一場線上遊戲發表會表示，微軟和華碩合作推出「ROG Xbox Ally」和「ROG Xbox Ally X」，搭載超微（AMD）Ryzen 處理器。微軟表示，將在未來數月公布Xbox Ally的定價和確切的上市日期。

微軟與華碩合作的新掌機亮相只晚任天堂推出的Switch 2不到數日，此時發表，被市場視為微軟有意與Switch 2較勁。

華碩電競掌機至今已推出ROG Ally、ROG Ally X，與微軟Xbox 合作推出的ROG Xbox Ally系列為華碩掌機第三代產品。

針對電競掌機ROG Ally系列，華碩共同執行長胡書賓在今年5月舉行的法說會上指出，華碩Ally自前年推出第一個產品，其意義是讓ROG品牌建構更完整的產品線，從電競NB、主機板、顯示卡、顯示器到掌上遊戲機，從這層意義來看，過去兩年Ally增加ROG品牌在消費者端影響力及觸及度。

胡書賓表示，至於ROG Ally系列營收與獲利貢獻，隨著每一代產品轉換，大概會有些上下波動，但華碩在掌機領域發展非常堅定，目前已進入第二代產品，「那我們也會在下半年，推出更具使用者體驗的ROG Ally。」我們對此非常有信心，不論是對營收的增長，或是獲利結構可以優化。

華碩早期曾預估，ROG Ally系列每季營收貢獻將達50-100億元的規模。

任天堂Switch系列被視為「跨界」產品，該產品不僅是遊戲掌機，也同時具有家用遊戲主機功能，而在純遊戲掌機領域，目前霸主則為遊戲大廠Valve旗下掌機Steam Deck。

根據研調機構IDC數據顯示，預估包含Steam Deck、華碩ROG Ally系列、聯想及微星（2377）等掌機在內，於2022至2025年的總出貨量前三年累計不到600 萬台。其中，2022年推出Steam Deck發售至今，發售至仍拿下將近一半的市場，持穩穩坐掌機龍頭寶座。

華碩 Xbox ROG

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