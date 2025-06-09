威健與技嘉深化合作 聚焦中國市場推動 PC 整合銷售方案
公司與技嘉集團旗下的寧波中嘉展開合作，取得技嘉主機板在中國地區的獨家代理權，並推動與AMD處理器的綑綁（bundle）銷售策略，進一步深化PC市場布局。
威健表示，此次合作主要由大陸地區的子公司與寧波中嘉進行，聚焦於主機板相關產品。合作內容為將主機板與AMD CPU進行bundle組合，滿足客戶希望整合板子與CPU的需求。這種合作模式帶來客戶群重疊效應，有助於提升市場競爭力。
根據市場資料，威健為 AMD 在亞太地區最大規模的經銷商之一，在PC應用領域擁有穩固的出貨基礎。此次與技嘉的合作，除配合原廠策略，也希望透過交叉銷售機會，提升主機板與CPU產品的市場滲透率，達成一加一大於二的綜效。
威健進一步說明，與技嘉的合作已經實際交付並運作好幾個月，並非剛啟動計畫。
在區域策略方面，威健指出，目前沒有擴展至中國以外市場的規劃，主力仍在現有區域。大陸市場以CPU為主，台灣則以ATI系列及embedded chipset為主，兩地市場策略有所區分。
隨著PC產業朝向整合型解決方案演進，威健透過此次主機板與處理器綁定銷售的策略合作，有望進一步擴大產品滲透率，鞏固其區域代理優勢，也為後續市場深化奠定基礎。
📌 數位新聞這裡看！
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢甩開悠遊卡？北捷10月開放多元支付閘門 1招真能用iPhone快速模式嗶進站
📢 手機壞掉不能換SIM卡？NCC疑新規定「90天2次」 他傻眼曝倒霉時間軸
📢 Switch 2完整拆解！Joy-Con 2控制器仍會遇上飄移問題
📢 TORRAS COOLiFY Cyber、COOLiFY 2S AI頸掛空調開箱！實測戶外超涼 還能解落枕
📢 他逛光華商場驚覺變無聊又被盤！過來人羞曝「朝聖攻略」：好吃又好玩
📢 iPhone 17改名iPhone 2025？他搖頭揭背後「藏大招」 賺錢金頭腦原理曝
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言