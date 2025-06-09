威健與技嘉深化合作 聚焦中國市場推動 PC 整合銷售方案

公司與技嘉集團旗下的寧波中嘉展開合作，取得技嘉主機板在中國地區的獨家代理權，並推動與AMD處理器的綑綁（bundle）銷售策略，進一步深化PC市場布局。

威健表示，此次合作主要由大陸地區的子公司與寧波中嘉進行，聚焦於主機板相關產品。合作內容為將主機板與AMD CPU進行bundle組合，滿足客戶希望整合板子與CPU的需求。這種合作模式帶來客戶群重疊效應，有助於提升市場競爭力。

根據市場資料，威健為 AMD 在亞太地區最大規模的經銷商之一，在PC應用領域擁有穩固的出貨基礎。此次與技嘉的合作，除配合原廠策略，也希望透過交叉銷售機會，提升主機板與CPU產品的市場滲透率，達成一加一大於二的綜效。

威健進一步說明，與技嘉的合作已經實際交付並運作好幾個月，並非剛啟動計畫。

在區域策略方面，威健指出，目前沒有擴展至中國以外市場的規劃，主力仍在現有區域。大陸市場以CPU為主，台灣則以ATI系列及embedded chipset為主，兩地市場策略有所區分。

隨著PC產業朝向整合型解決方案演進，威健透過此次主機板與處理器綁定銷售的策略合作，有望進一步擴大產品滲透率，鞏固其區域代理優勢，也為後續市場深化奠定基礎。