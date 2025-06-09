vivo 三創體驗旗艦店改裝新登場 三大亮點搶線下商機

為使消費者體驗更優質、升級的貼心服務，vivo今夏以使用者體驗為核心，將地處台北科技地標三創生活園區的vivo三創體驗旗艦店打造為科技與美學兼容的新型態店面。近30坪空間承襲北歐低彩度美學，融合自然材質與俐落線條，在極簡基調中注入科技理性與生活溫度，營造一處可放慢腳步、親身感受的科技魅力的現代綠洲。延續vivo對細節的高度講究，店內空間以「產品體驗」、「交機服務」、「配件選購」三大核心亮點為主軸，有感升級消費者的購機旅程。為迎接嶄新開幕，6月13日至6月30日，凡至台北三創體驗旗艦店購機即享限定聯名好禮，全館滿20,000元再現折1,000元。全台體驗店共襄盛舉亦推出即日起至6月30日前購機可享加碼贈禮，更享有多項原廠專屬售後保障。適逢618年中慶，vivo喜上加喜攜手四大電商平台同樂，指定機型下殺最低51折起。線上線下齊發力，無論親臨門市或線上選購，都能輕鬆入手心儀機款，享受超值折扣與多重好禮。

vivo今夏再出奇招 台北三創體驗旗鑑店全新亮相

曾締造千人排隊盛況、備受矚目的vivo台北三創體驗旗艦店，以全新風貌再度登場，展現品牌對「體驗」本質的重新詮釋。此次升級導入vivo全新店型設計，以鏡面材質勾勒出科技感，結合木質與霧灰色調，注入溫潤人文氣息，於極簡設計中體現內斂穩重，打造出舒適放鬆的沉浸式空間。全店近 30 坪空間經細緻規劃，採用複合式靈活配置，打破傳統固定陳列的侷限，創造更自由開放的產品展示與互動體驗。空間依功能劃分為「產品體驗」、「交機服務」、「配件選購」三大主軸，提供消費者從探索到選購的一站式完整旅程。不論是首次造訪的消費者，或是熟悉品牌的忠實V粉，都能在這裡感受到 vivo 對設計細節與服務品質的堅持。對vivo而言，體驗店不僅是產品銷售據點，更是品牌價值的實踐場域。透過空間與使用者之間的深度對話，讓科技不再僅止於功能，而是成為陪伴日常、啟發感知、連結情感的生活夥伴。

歡慶開幕 vivo體驗店滿2萬現折千元 限時加碼完成指定任務將vivo V50帶回家

為慶祝台北三創體驗旗艦店全新升級再登場，vivo 特別推出專屬購機回饋，6月13日至6月30日，凡於門市購買任一款vivo手機，即可獲得「限量獨家聯名冰霸杯」乙只，數量有限，贈完為止；單筆消費滿20,000元即可現折1,000元。選購雙冠旗艦X200系列，更加碼贈送設計精緻、兼具實用與收藏價值的「vivo典藏相機造型行動電源」，是vivo鐵粉與旗艦愛好者不容錯過的收藏佳品。台北三創體驗旗艦店同步提供完整產品體驗與專業諮詢，誠摯邀請消費者親臨體驗全新空間美學，享受vivo所帶來的專屬購機禮遇與升級服務。

除了購機好禮與專屬回饋，vivo更於6月14日至6月15日開幕週末限時加碼，推出期間限定的互動任務活動，邀請V粉親臨現場，搶先體驗vivo引以為傲的影像實力與智慧AI科技。活動規劃三大主題體驗：「長焦鏡頭體驗」帶領參與者探索微距與人像拍攝的極致細節；「風格攝影模擬」重現人文街拍與自然風景的多元視角；「智慧AI應用」則讓V粉親自體驗AI消除與圈定即搜的高效便利。凡完成任一指定任務，即可獲得限量「vivo造型購物袋」乙個；完成兩項任務，更有機會將vivo V50帶回家。vivo寵粉驚喜不間斷，誠摯邀請喜愛科技與攝影的V粉一同共襄盛舉！