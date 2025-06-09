金士頓「Built on Commitment」全方位品牌企劃啟動

全球記憶體與儲存領導品牌金士頓宣布於亞太地區啟「Built on Commitment」全方位品牌企劃 ，用擬人化的方式將「頂尖效能」、「極致品質」、「強大可靠」、「貼心服務」四大企業核心價值具象化，以金士頓「超能天團」的形象登場。

金士頓亞太區業務行銷暨事業發展副總經理Kevin Wu 吳志恒說，透過「Built On Commitment」全方位品牌企劃與成「超能天團」的登場，該公司希望以更具象、有感的方式傳遞品牌精神，與用戶建立更深連結，激發無窮潛力，讓未來不再設限。

四位天團成員各自代表不同的品牌精神。無論是追求極速的創作者、挑戰電競巔峰的玩家，還是探索數位未來的冒險家，「超能天團」將與用戶並肩而行，迎戰每一個關鍵時刻。

「頂尖效能」在團隊中扮演永遠衝在最前線的先鋒角色，從高階電競、4K影片剪輯、AI運算到多工處理，提供高效能解決方案。「極致品質」 是團隊中的完美主義者，觀察入微且精準敏銳的她，對每個細節都嚴格把關、力求最傑出的表現，致力為創作者打造順暢無礙的創作體驗。「強大可靠」是超能天團的隊長，象徵金士頓產品經過100%嚴格測試的絕佳穩定性與可靠性，無論是處理關鍵任務或享受不間斷的遊戲體驗，為用戶提供的後盾。「貼心服務」也是團體中不可或缺的靈魂人物，代表金士頓專業快速、貼心入微的客戶服務，陪伴用戶走過每一段數位旅程。