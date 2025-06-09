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AI新十大建設曝光 「這四項」新科技、新產業將入列 帶領台灣成AI島

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導
由國發會規畫主導的「AI新十大建設計畫」將在6月報行政院核定。示意圖／AI生成
由國發會規畫主導的「AI新十大建設計畫」將在6月報行政院核定。示意圖／AI生成

國發會規畫主導的「AI新十大建設計畫」將在6月報行政院核定。國發會主委劉鏡清接受媒體訪問表示，該計將包含智慧機器人、矽光子、量子電腦、平台軟體產業、百萬家產業應用AI、以及全民智慧生活圈等建設。

劉鏡清及國科會主委吳誠文8日晚間接受「數字台灣」節目訪問提及AI新十大建設內容，包含四個基礎建設、三項技術建設與三項相關重大應用。

針對矽光子，劉鏡清表示，矽光子技術預估在2027年將達到尖峰期，台灣今年底就有矽光子封裝出現，是最早出貨矽光子封裝，在技術、專利與客戶優勢下，至少可以讓台灣封裝產業領先10年至20年，並提升我半導體產業韌性。劉鏡清也說，台灣現在已有量子電腦雛型，希望在亞洲打下前三名地位。

吳誠文表示，AI新十大建設中，國科會負責「科技預算」，包含智慧機器人、矽光子、及量子電腦。他提及，有別於工業機器人，將以AI來帶領機器人，應用在服務人類的功能。

至於三項重大應用，劉鏡清表示，首先是「平台軟體產業」，國發會評估未來將達兆元規模；他舉例，鴻海在高雄要做智慧城市就會是平台產業，將來也會大力投資。

另外，劉鏡清說，將推動百萬家產業應用AI，協助企業導入AI技術，讓企業進行轉型升級，降低成本。以及建立全民智慧生活圈，利用AI能解決各種方案、技術，包括解決少子化問題，帶領台灣成為AI核心產業的國家。

劉鏡清表示，政府也致力區域均衡發展，包括大南方新矽谷的台南高科技產業發展與高雄台積電的進駐；中部則是精密產業、桃竹苗繼續發展高科技半導體等。他也說，AI新十大建設包含將交通、醫療、教育、文化、水電等建設帶動每個區域的發展，讓台灣成為AI島及全球AI的核心。

工業機器人 國發會 AI

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