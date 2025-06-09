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AI PC賽局成形 聯發科暫避WoA聚焦AI Chromebook新平台

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
聯發科將重心放在展示旗下新一代Chromebook處理器迅鯤（Kompanio） Ultra 910，試圖搶攻高階Chromebook Plus市場。圖／ DIGITIMES提供
聯發科將重心放在展示旗下新一代Chromebook處理器迅鯤（Kompanio） Ultra 910，試圖搶攻高階Chromebook Plus市場。圖／ DIGITIMES提供

AI PC競局成形，各大晶片廠紛紛調整產品戰略以搶占先機。DIGITIMES觀察，聯發科在COMPUTEX 2025（台北電腦展）未如外界預期發表Windows on Arm（WoA）平台新品，反而將重心放在展示旗下新一代Chromebook處理器迅鯤（Kompanio）Ultra 910，試圖搶攻高階Chromebook Plus市場。此舉不僅能成功與高通（Qualcomm）目前主攻的WoA AI PC市場形成區隔，也巧妙避開在高通主場上的正面競爭。

2024年下半開始，市場陸續傳出聯發科已著手準備自家WoA平台單晶體（SoC），預計將採用Arm公版Cortex架構，並延伸自旗艦手機晶片天璣9400設計成果進行升規，或基於與NVIDIA合作開發GB10晶片進行降規整合，以滿足Copilot+所需的生成式AI運算能力。雖尚未發表，但顯示聯發科有意切入WoA NB市場。

WoA平台先行者的高通，在COMPUTEX 2025期間表示其驍龍X系列已導入逾22款Copilot+ AI PC，並在美國零售市場和歐洲前五大市場的PC市占率已達到約9%，實際市場反應卻未如預期。DIGITIMES統計指出，2024年全球高通WoA AI PC出貨量約75萬台，實際銷售僅約60萬台。

DIGITIMES認為高通推進WoA成效未如預期，使聯發科選擇謹慎觀望，暫緩WoA SoC發表，轉而優先布局與Google合作Chromebook Kompanio Ultra系列，做為進軍AI PC市場的過渡方案。

Kompanio Ultra 910延續聯發科在智慧型手機晶片設計與AI技術的基礎，移植自天璣9400的第2代Arm全大核架構，配置8核心的高效能CPU，並整合聯發科第8代NPU，推論效能達50 TOPS，支援Google Gemini生成式AI模型，聯發科強調，此為業界首次採用Arm架構的邊緣AI Chromebook運算平台。

值得關注的是，Google預計2026年下半推動ChromeOS與Android OS的底層架構整合，加強跨裝置平台的一致性。DIGITIMES認為，聯發科順應此趨勢，將Chromebook Plus做為AI PC平台切入點，透過天璣9400手機AP系列與Kompanio Ultra晶片，配合Google AI生態戰略，搶先布局跨裝置整合應用的新機會。此一策略不僅凸顯聯發科在AI PC領域差異化定位，也借重Google品牌與生態資源，進一步提升Kompanio Ultra市場滲透潛力。

DIGITIMES統計，2024年全球Chromebook出貨量為1,767萬台，約占NB市場約10%，其中，聯發科在Chromebook處理器市場市占率已逾20%，加上高階產品線擴展，如Kompanio Ultra 910推出，以及AI功能加速導入，2026年其在Chromebook處理器市場占有率有望提升至30%。

DIGITIMES指出，聯發科策略性選擇從Chromebook Plus處理器切入AI PC市場，避開與高通在WoA平台直接競爭，作為布局AI PC起點與策略驗證平台。隨著Windows OS與ChromeOS二大平台市場持續發展，聯發科與高通勢必將再度交鋒，整體AI PC市場格局充滿變數，後續動態值得密切關注

聯發科 AI

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