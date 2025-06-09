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崇越5月營收仍創歷史第三高 年增逾二成

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
崇越董事長潘重良。圖／本報系資料照片
崇越董事長潘重良。圖／本報系資料照片

崇越今日公布5月營收仍達歷史第三高峰，為55.2億元，年增20.4%；累計營收達271億元，較去年同期成長27.9%，整體營運展現強勁動能。

崇越指出，2025年營收穩定成長，主要受惠於先進製程需求提升，以及國內外客戶新產能陸續開出，帶動對半導體材料的穩定拉貨；崇越成功切入客戶供應鏈，推升矽晶圓、光阻劑、研磨液等關鍵產品銷售表現。展望後市，公司對2025年半導體產業景氣持續抱持審慎樂觀態度。

崇越整合需求銷售半導體、光電等產業之精密材料、零組件及設備外，提供環保綠能系統規劃服務。營業比重上，半導體材料暨電子材料銷售占比逾八成，環保工程約一成。近年崇越將業務觸角擴及大健康產業，以全方位鏈結與整合實力，持續擴大集團規模。

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