金士頓推出全新 XS 系列外接式固態硬碟

全球記憶體模組龍頭金士頓推出全新外觀設計的 XS 系列外接式固態硬碟。此次改版結合品牌經典標誌– Rex，搭配品牌標語「Built on Commitment」。XS 系列外接式固態硬碟涵蓋 XS2000 與 XS1000 兩大產品線，以輕巧便攜的口袋尺寸結合卓越效能，滿足從專業創作到日常使用等多元情境的儲存需求。

XS2000 外接式固態硬碟為專業用戶打造，配備高達 2,000MB/s¹ 的傳輸速度與最高 4TB² 的儲存容量，並支援 Apple iPhone ProRes 影片直接錄製。無論內容創作、專業攝影或媒體製作，都能實現行動裝置與專業剪輯工作流程的完美整合，是追求頂級效能與靈活機動性的專業創作者不二之選。

XS1000 外接式固態硬碟提供迷霧黑與星曜紅兩款配色，專為日常儲存、檔案傳輸與備份等需求所設計，讀取速度最高達 1,050MB/s3容量可達 2TB²。無論是學生、商務人士或遠端工作者，皆能憑藉其輕巧設計與出色效能，滿足數位生活中的各種儲存需求，實現性能與便攜性的完美平衡。

金士頓亞太區業務行銷副總吳志恒表示，金士頓的品牌承諾不僅於打造頂尖產品，更著眼於與用戶建立長久的信賴關係。全新設計的 XS 系列融入象徵品牌精神的靈魂人物 Rex 與『Built on Commitment』標語，體現我們對可靠、創新與靈活科技解決方案的堅定承諾，持續陪伴用戶成長與前行。