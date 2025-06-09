快訊

財務拉警報？「陶朱隱園」聯貸傳連兩月未繳息 中工回應了

瑞典「環保少女」闖加薩在海上遭以軍攔截 全員被拘留

76歲婦成大旁暴衝闖紅燈釀1死2傷 凌晨10萬元交保死者今相驗

金士頓推出全新 XS 系列外接式固態硬碟

經濟日報／ 記者徐睦鈞／台北即時報導
金士頓推出全新外觀設計的 XS 系列外接式固態硬碟。此次改版結合品牌經典標誌– Rex，搭配品牌標語「Built on Commitment」。照片提供／金士頓
金士頓推出全新外觀設計的 XS 系列外接式固態硬碟。此次改版結合品牌經典標誌– Rex，搭配品牌標語「Built on Commitment」。照片提供／金士頓

全球記憶體模組龍頭金士頓推出全新外觀設計的 XS 系列外接式固態硬碟。此次改版結合品牌經典標誌– Rex，搭配品牌標語「Built on Commitment」。XS 系列外接式固態硬碟涵蓋 XS2000 與 XS1000 兩大產品線，以輕巧便攜的口袋尺寸結合卓越效能，滿足從專業創作到日常使用等多元情境的儲存需求。

XS2000 外接式固態硬碟為專業用戶打造，配備高達 2,000MB/s¹ 的傳輸速度與最高 4TB² 的儲存容量，並支援 Apple iPhone ProRes 影片直接錄製。無論內容創作、專業攝影或媒體製作，都能實現行動裝置與專業剪輯工作流程的完美整合，是追求頂級效能與靈活機動性的專業創作者不二之選。

XS1000 外接式固態硬碟提供迷霧黑與星曜紅兩款配色，專為日常儲存、檔案傳輸與備份等需求所設計，讀取速度最高達 1,050MB/s3容量可達 2TB²。無論是學生、商務人士或遠端工作者，皆能憑藉其輕巧設計與出色效能，滿足數位生活中的各種儲存需求，實現性能與便攜性的完美平衡。

金士頓亞太區業務行銷副總吳志恒表示，金士頓的品牌承諾不僅於打造頂尖產品，更著眼於與用戶建立長久的信賴關係。全新設計的 XS 系列融入象徵品牌精神的靈魂人物 Rex 與『Built on Commitment』標語，體現我們對可靠、創新與靈活科技解決方案的堅定承諾，持續陪伴用戶成長與前行。

延伸閱讀

你一定聽過！「Always」傳奇樂團歌手驟逝　隊友證死訊

NBA／「零號探員」節目狂嗆唐斯像個女人 網炸鍋：你只是忌妒他

日職／曾在亞冠賽砲轟古林睿煬 阪神強打：直球比想像中有力

威剛第1季 EPS 1.72元 記憶體回溫

相關新聞

蘋果WWDC將登場！ 果粉對AI應用高度期待

蘋果（Apple）年度全球開發者大會（WWDC 2025）將於美國時間6月9日至13日舉行，預計將以軟體升級為主軸，外界...

金士頓推出全新 XS 系列外接式固態硬碟

全球記憶體模組龍頭金士頓推出全新外觀設計的 XS 系列外接式固態硬碟。此次改版結合品牌經典標誌– Rex，搭配品牌標語「...

半導體風雲／台積轉向「美國優先」戰略 日德建廠放緩

當日本經濟產業大臣還在對台積電熊本二廠延後動工一事半信半疑，台積電董事長魏哲家於日前股東會後受訪表示確定延後。台積電海外布局重新調整，以美國亞利桑那州廠優先，似乎與台積電增提千億美元的投資計畫有關，日、德建廠則同步放緩。這些布局的背後考量是什麼？ 台積電建廠小組在台積電3日股東會後隔天接獲指示：「台積電當前海外布局以美國亞利桑那州廠優先進行，日本熊本二廠和德國德勒斯登廠均延後。」台積電供應鏈透露，已接獲台積電建廠小組相關布局調整，加速在亞利桑那廠配套計畫作業。

台積電早盤重返千元大關 市值衝上26兆元

美股上週五勁揚，台積電美國存託憑證（ADR）堅挺，台積電今天在台股市場開盤走堅，重返千元大關，早盤最高1010元，漲15...

輝達量子運算 台美鏈助攻 廣達、仁寶與美超微形成「鐵三角」

輝達量子運算梯隊成軍，台美連線，台廠由廣達、仁寶扮先鋒領頭衝，美商找上美超微。隨著輝達執行長黃仁勳高喊「量子運算深具潛力...

台積嘉義先進封裝恐「遲到」 業界關注是否衝擊全球HPC晶片供應

台積電積極擴充先進封裝產能之際，驚傳嘉義先進封裝布局遞延。台積電原規劃，嘉義先進封裝AP7廠第3季設備進機，供應鏈近期陸...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。