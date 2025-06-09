金士頓推出全新 XS 系列外接式固態硬碟
全球記憶體模組龍頭金士頓推出全新外觀設計的 XS 系列外接式固態硬碟。此次改版結合品牌經典標誌– Rex，搭配品牌標語「Built on Commitment」。XS 系列外接式固態硬碟涵蓋 XS2000 與 XS1000 兩大產品線，以輕巧便攜的口袋尺寸結合卓越效能，滿足從專業創作到日常使用等多元情境的儲存需求。
XS2000 外接式固態硬碟為專業用戶打造，配備高達 2,000MB/s¹ 的傳輸速度與最高 4TB² 的儲存容量，並支援 Apple iPhone ProRes 影片直接錄製。無論內容創作、專業攝影或媒體製作，都能實現行動裝置與專業剪輯工作流程的完美整合，是追求頂級效能與靈活機動性的專業創作者不二之選。
XS1000 外接式固態硬碟提供迷霧黑與星曜紅兩款配色，專為日常儲存、檔案傳輸與備份等需求所設計，讀取速度最高達 1,050MB/s3容量可達 2TB²。無論是學生、商務人士或遠端工作者，皆能憑藉其輕巧設計與出色效能，滿足數位生活中的各種儲存需求，實現性能與便攜性的完美平衡。
金士頓亞太區業務行銷副總吳志恒表示，金士頓的品牌承諾不僅於打造頂尖產品，更著眼於與用戶建立長久的信賴關係。全新設計的 XS 系列融入象徵品牌精神的靈魂人物 Rex 與『Built on Commitment』標語，體現我們對可靠、創新與靈活科技解決方案的堅定承諾，持續陪伴用戶成長與前行。
📌 數位新聞這裡看！
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 影／iPhone 17 Pro Max實機曝光！機身比16 Pro厚 相機模組神巨大
📢Sony WH-1000XM6藍牙耳機開箱！摺疊回歸、降噪驚豔「讓世界變安靜」
📢 任天堂Switch 2台灣7月10日上市開賣！試玩台北體驗會就能買 價格出爐
📢 注意！華碩路由器全球逾9千台遭入侵「重開機沒用」 用戶快做1事自保
📢 YouTube會員台灣便宜雙人方案來了！價格比印度貴近4倍 規則一次看
📢 你是「居然人」或「竟然人」？LINE都市傳說瘋傳 網搜對話狂讚：真的準
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言