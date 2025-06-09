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蘋果 WWDC 將登場！果粉對 AI 應用高度期待

經濟日報／ 記者何佩儒／即時報導

蘋果（Apple）年度全球開發者大會（WWDC 2025）將於美國時間6月9日至13日舉行，預計將以軟體升級為主軸，外界普遍關注其人工智慧（AI）策略的進一步發展。Counterpoint 9日指出，根據Counterpoint Research的最新調查，有84%的iPhone用戶表示願意為Apple Intelligence功能付費，顯示用戶對AI應用的高度期待。

根據Counterpoint觀察，Apple在AI領域的布局採取漸進式策略，強調與現有生態系統的深度整合。今年WWDC將是Apple展現其AI研發成果的重要時機。若能在使用情境、裝置端與雲端協作、個人化體驗與應用擴展等方面有所突破，將有助於強化其在AI市場的競爭力。

Counterpoint指出，Apple預計在WWDC 2025發表Apple Intelligence 2.0，市場關注其AI布局進展；另外Apple有望推出建構於「Agentic AI」（自主型 AI）基礎上的平台，透過更深入的 Siri 語境理解體驗，協助其在 AI 發展競爭中重新站穩腳步。儘管Apple擁有重塑產業格局的潛力，目前在AI領域仍與領先者存在一定差距。

WWDC Apple AI

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