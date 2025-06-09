台積電早盤重返千元大關 市值衝上26兆元

當日本經濟產業大臣還在對台積電熊本二廠延後動工一事半信半疑，台積電董事長魏哲家於日前股東會後受訪表示確定延後。台積電海外布局重新調整，以美國亞利桑那州廠優先，似乎與台積電增提千億美元的投資計畫有關，日、德建廠則同步放緩。這些布局的背後考量是什麼？ 台積電建廠小組在台積電3日股東會後隔天接獲指示：「台積電當前海外布局以美國亞利桑那州廠優先進行，日本熊本二廠和德國德勒斯登廠均延後。」台積電供應鏈透露，已接獲台積電建廠小組相關布局調整，加速在亞利桑那廠配套計畫作業。

2025-06-09 10:00