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Siri升級卡關 蘋果AI策略引發疑慮

經濟日報／ 編譯林聰毅／綜合外電

蘋果2025年全球開發者大會（WWDC 2025）將於美西時間9日登場，市場原本抱持高度期待，惟知情人士透露，蘋果在以先進大型語言模型（LLM）人工智慧（AI）語音助理功能時遭遇困境，可能引發投資人擔憂其AI策略。

英國金融時報（FT）引述多位最近離職的蘋果前員工指出，蘋果在以先進LLM升級Siri時遭遇挑戰。這些前主管指出，蘋果在把LLM技術整合到Siri時，已遭遇一些程式錯誤，但OpenAI等競爭對手未曾遭遇這個問題，因為OpenAI等業者是從頭打造生成式AI語音助理。

蘋果一名前主管說，「顯然你無法用蘋果主管形容的『爬山』（漸進開發、而非從頭建置）方式調整Siri」， 「他們明顯鎩羽而歸」。蘋果執行長庫克日前坦承，Siri的技術升級尚未能達到該公司的「高品質標準」，而且「耗費時間比我們的預期更久一點」。

蘋果在去年WWDC宣布一套AI功能，最關鍵環節就是Siri的更新，但蘋果屢屢未能發布去年已宣布的Apple Intelligence功能，降低投資人本周WWDC的期待。摩根大通表示，投資人認為的利多，就是蘋果須先兌現去年的承諾。

美銀分析師團隊認為，蘋果Siri升級進度延後，基本上就是意謂著距離推出「真正的現代AI助理」還有三年以上的差距，落後於Google等對手。

蘋果發展AI的挑戰包括管理階層缺乏統一的AI策略，難以調度夠多的預算。

蘋果 Siri AI

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