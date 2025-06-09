三星、蘋果超薄手機大戰 傳i17 Air 9月亮相 台系鏈吃補

手機品牌大廠掀起超薄手機大戰，繼非蘋龍頭三星率先推出旗下首款超薄AI手機S25 Edge之後 ，蘋果傳出將在9月發表超薄手機iPhone 17 Air迎戰。在二大手機品牌廠齊推下，超薄手機有望掀起新一波買氣，法人看好將助攻鴻海（2317）、台積電（2330）、大立光、美律、晶技、穩懋等供應鏈。

業界分析，隨著手機用戶對便捷的要求日益嚴苛，加上生產技術進步，催生超薄手機問世。超薄手機最大特色是機身厚度比一般主流手機更輕薄，目前業界標準是機身厚度必須小於6mm，三星新問世的S25 Edge機身僅5.85mm，iPhone 17 Air據傳更薄，僅5.65mm。

超薄手機成為今年市場熱門話題，不僅是機身厚度更薄，主要是用戶對於俐落、簡約的外觀設計更喜愛，因此在不犧牲過多效能及規格的情況下，品牌廠相信超薄手機深具市場潛力，有望藉此另闢新的藍海市場，為成長動能趨緩的智慧手機產業注入強心針。

圖／經濟日報提供

業界人士指出，超薄手機的生產與設計頗具難度，首先是機身厚度減少後，很可能影響手機本身的結構強度，其次是在輕薄要求下，鏡頭模組的規格勢必要「降檔」，同時電池續航力不能減弱太多，螢幕尺寸也必須維持在主流規格6.5吋之上，才有辦法讓消費者埋單。

業界人士表示，目前僅蘋果、三星兩大手機巨擘有能力設計出符合市場嚴苛要求的超薄手機，陸系業者雖然大多仍在觀望，但相信不久後就會跟進，估計明年超薄手機將正式進入戰國時代，呈現百家爭鳴。

供應鏈方面，鴻海、台積電、大立光、美律、晶技、穩懋等台廠均有望受惠。法人表示，超薄手機銷售量若能開出紅盤，台系手機鏈將雨露均霑。

而三星S25 Edge未來銷量將成為市場風向球，並可能牽動後續其他品牌廠布局。

法人指出，相較於折疊機外型大幅改變，超薄手機仍與主流手機相似，加上因規格略低於旗艦機種，因此售價也可能較便宜，預料市場接受度也會較好，商機規模也有望快速擴大，對手機供應鏈而言有正面幫助。