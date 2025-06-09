仁寶量子運算實力 黃仁勳看見了

輝達執行長黃仁勳按讚量子運算，成組台美聯軍第一梯隊，仁寶（2324）獲邀入列，最受市場關注。業界認為，黃仁勳高度看好的量子運算發展，這次量子運算台美聯軍首發即邀請仁寶，透露仁寶的實力被黃仁勳看見了，有望順勢扳回一城。

仁寶先前在AI伺服器領域落後，去年是唯一未受邀參與黃仁勳來台與供應鏈餐敘的台灣電子代工廠，今年則搖身一變，成為輝達非常重視的夥伴，不僅入列輝達GTC大會，仁寶董座陳瑞聰也首度參加黃仁勳在台灣的「兆元宴」。為在先進技術發展上掌握市場先機，仁寶同時也積極發展量子運算，力拚彎道超車。

仁寶今年順利在AI伺服器領域迎頭趕上，踏進GTC 2025展會，並名列銀級贊助商，距離陳瑞聰宣示仁寶將急起直追，只花費十個月的時間。

仁寶除在AI伺服器領域大舉投入資源，追趕同業外，也搶先投入量子運算領域發展。仁寶2023年即與國立屏東大學資訊學院簽署合作意向書，共同打造量子運算中心，去年量子運算中心正式揭牌成立，由仁寶提供GPU加速量子退火服務，支持屏大資訊學院研究工作，共同推進量子運算技術的研究和應用。仁寶目前也與量子國家隊在不同領域合作，研究量子啟發運算應用。