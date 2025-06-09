輝達量子運算 台美鏈助攻 廣達、仁寶與美超微形成「鐵三角」

輝達量子運算梯隊成軍，台美連線，台廠由廣達（2382）、仁寶（2324）扮先鋒領頭衝，美商找上美超微。隨著輝達執行長黃仁勳高喊「量子運算深具潛力」，廣達及仁寶扛下重任，齊力催動下一個尖端科技領域發展引擎，營運前景看旺。

根據供應鏈流傳出的輝達量子運算台美聯軍計畫圖，廣達、仁寶、美超微分工明確，打造輝達量子運算「鐵三角」。

其中，廣達扮演硬體測試與驗證角色，使用輝達CUDA-Q量子平台驗證和探索量子硬體。仁寶擔綱加速量子最佳化，使用輝達CUDA-Q量子平台與仁寶自家的CGA-QX QUBO解決方案。

美超微則為研究人員提供存取權限，使用輝達Grace Hopper平台，為研究人員提供進階量子洞察。

黃仁勳今年元月在美國消費性電子展（CES）展會預測，要讓「有用的量子電腦」上市可能需要15到30年。不過，時隔兩個月，輝達在3月舉行的GTC大會上，首度迎來「量子日」，黃仁勳並收回他元月對量子運算發展進程的評論，坦承錯估量子電腦發展時程，高呼「量子運算深具潛力」。

黃仁勳當時也在量子日上宣布，將在波士頓設立加速量子運算研究中心（NVAQC），與哈佛大學及麻省理工學院合作，並將攜手領先的硬體、軟體製造商與研究機構，共同推動量子運算架構與演算法的發展。如今除兩大全球頂尖學府外，輝達領軍的首批量子運算業界梯隊也已成形。

廣達已採用輝達CUDA-Q進行物理量子硬體實驗，利用該平台的狀態向量模擬器，來驗證現有的量子處理器。

廣達為量子國家隊成員之一，廣達董事長林百里看好，量子技術成熟後，將帶來大量的雲端與物聯網裝置新商機，量子運算所需無論處理或儲存，都是廣達未來大機會。

廣達今年2月公告擬投資量子運算晶片開發商Rigetti Computing，取得不超過1.05%持股，並將持續尋找長期投資機會與合作夥伴，共同衝刺量子運算技術。

仁寶發表的量子啟發運算服務CGA-QZ（Compal GPU Annealer）平台，採用輝達CUDA-Q打造，可加速量子最佳化問題的模擬，仁寶該平台已獲國科會補助，並獲成功大學執行的數位退火研發推動計畫採用。

仁寶日前也宣布與馬偕紀念醫院、屏東大學正式簽署策略合作備忘錄，三方將共同籌劃AI及量子啟發運算驅動的精準醫療解決方案。