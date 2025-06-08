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蘋果WWDC將登場 法人：市場聚焦台股供應鏈

中央社／ 台北8日電

蘋果公司（Apple）揭曉2025年度全球開發者大會（WWDC）的活動內容，將於台灣時間10日凌晨1時舉辦Keynote發表會。法人表示，市場關注蘋果是否推出AI新功能及策略，預期將牽動台股蘋果供應鏈走勢。

台股6日跌13.77點，收在21660.66點，跌幅0.06%，成交值新台幣2941.7億元，台股週線翻紅，週線上漲313.36點，結束連續兩週跌勢；凱基投顧表示，展望6月，台股在股東會、除權息以及法人季底做帳行情的支撐下，本波漲勢有望延續。

PGIM保德信中小型股基金經理人杜欣霈指出，國內外科技龍頭股報喜，替台股多方增添動能，先是AI龍頭股輝達公布亮眼的財報數據；再來上週晶圓龍頭大廠於股東會釋出正面消息，激勵科技族群持續上攻，進而帶動指數揚升，台股技術面轉強，成功收復關稅缺口，只是成交量未能有效放大。

杜欣霈表示，關稅議題依舊持續干擾市場，目前由美國司法機關介入後，不僅增加市場分析難度，也可能拉長此變數的影響時間，若上訴最高法院，最長可能拖延至明年。再者就關稅本身來看，即使目前關稅稅率不若之前誇張，但課徵10%關稅已讓全球經濟面臨下修壓力。

關稅 股東會 台股

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